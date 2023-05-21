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    • «Горько и больно за безобразие, которое тут творится»: речь Федотова в раздевалке ЦСКА после матча со «Спартаком»

    «Горько и больно за безобразие, которое тут творится»: речь Федотова в раздевалке ЦСКА после матча со «Спартаком»

    ЦСКА опубликовал видео из раздевалки после матча со «Спартаком» (2:1).

    Главный тренер Владимир Федотов обратился к игрокам московской команды.

    «Мы по итогу себя только можем упрекнуть, что не забиваем. Эти подходы, наши моменты голевые, их было предостаточно. Мы переиграли эту команду. Ну и поэтому… я не знаю. Мне очень стыдно, конечно. Горько и больно за это безобразие, которое тут творится, если честно. Я вам аплодирую, вы огромные молодцы», – сказал Федотов.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    Сегодня, 21:13
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +18432

      paracetamol 2 минуты назад

      Да ладно, Федотов, ты тут не при чем и игроки тоже. Все было заранее решено в РФС и это решение довели до Карася!

      0
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      Рейтинг: +7978

      Томик 17 минут назад

      Это он только сегодня про судейство Казарцева Сочи со Спартаком вспомнил? А не, там было "если судья назначил два пенальти - значит было".

      0
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    • ...
      Рейтинг: +573

      FCSpartakM 1 час назад

      Эм, о каких голевых моментах он говорит? Кого они там переиграли. Таких моментов, как у Игнатова у коней не было, во втором тайме вообще пару подходов, не более. Спартак всю игру играл с позиции атаки. И если он ноет на счет пенальти, то почему не ноет за спорный оффсайд в первом тайме. Конюх как всегда из себя строит страдальца. Был быдло Гончаренка , но у того хотя бы характер был, а это абсолютно гнилой и меРзотный мужик. Как эпизод с рошей вообще повлиял на игру? Правильно, никак. Тот эпизод вообще должен наказываться карточками желтого цвета и все.

      2
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      Рейтинг: +29608

      JTherry > FCSpartakM 18 минут назад

      весь тренерский состав с гнильцой, мерзопакостно-быдляцкий... я бы Вове напомнил ссу.чинское - "это не ваш Колизей"..!!!)))

      0
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      Рейтинг: +5928

      maygli 1 час назад

      Ну Федотов тот ещё человек, с червоточенкой и гнильцой. Эта его черта очень ярко в Сочи проявлялась, все видели. И такого человека берёт себе ЦСКА.
      Я не оспариваю его тренерский профессионализм и талант, но как человек он гнилой и уж не ему рассуждать о стыде и морали.

      4
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      Рейтинг: +21414

      derrik2000 1 час назад

      Володя, ты не забирай лавры у бешеной Башкирии и еЯ прихлебателей, коих на сайте развелось, как у с. у. чки блох. Проиграли, значит - проиграли. Счёт на табло. Тем более, что ИГРУ своим подопечным ты так и не поставил.

      2
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      Рейтинг: +11

      Marshall1956 > derrik2000 1 час назад

      Проиграли в кабинетных играх)))

      0
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      Рейтинг: +2508

      alefreddy 2 часа назад

      начались отмазки

      3
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      Рейтинг: +29608

      JTherry 2 часа назад

      "Горько и больно за это безобразие, которое тут творится, если честно. Я вам аплодирую..."
      Федот, похоже, троллил своих подопечных за поражение с аплодисментами, ведь могли и с разгромом влететь..!)

      6
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      Рейтинг: +3656

      CSKA57 > JTherry 3 минуты назад

      Влететь с помощью судейства? Это уж точно!

      0
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      Рейтинг: +10872

      ivany4 2 часа назад

      А еще он называл его земляным червяком.(С)
      А ты, называл его неизвестным попрыгунчиком у бровки! Вот тебя карма и наказала. А так ты прав - побеждает тот, кто больше этого хочет.

      5
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      Рейтинг: +24703

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Дичайшая коррупция в футболе.((((((

      0
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