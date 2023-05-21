«Горько и больно за безобразие, которое тут творится»: речь Федотова в раздевалке ЦСКА после матча со «Спартаком»

ЦСКА опубликовал видео из раздевалки после матча со «Спартаком» (2:1).

Главный тренер Владимир Федотов обратился к игрокам московской команды.

«Мы по итогу себя только можем упрекнуть, что не забиваем. Эти подходы, наши моменты голевые, их было предостаточно. Мы переиграли эту команду. Ну и поэтому… я не знаю. Мне очень стыдно, конечно. Горько и больно за это безобразие, которое тут творится, если честно. Я вам аплодирую, вы огромные молодцы», – сказал Федотов.