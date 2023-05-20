Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Губерниев определил двух лучших тренеров сезона РПЛ

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал, каких тренеров считает лучшими в РПЛ по итогам сезона-2022/23.

    «Лучший тренер – Сергей Семак, его игровая концепция и его философия. Мы сейчас немного абстрагируемся от состава «Зенита». Возможно, с этим составом и мы бы тоже были хорошими тренерами, но в спорте определяющим является результат.

    Лучший тренер России за последние годы – однозначно Сергей Семак. Ещe я бы хотел назвать человека, который с ним конкурирует. Вне всяких сомнений – это не Абаскаль и не Федотов, а Валерий Карпин.

    Когда Карпин рядом с командой, «Ростов» выглядит очень сильно. Когда его нет, возникают неприятные моменты. Номер один – Семак, номер два – Карпин, третье место в моeм хит-параде вакантно.

    Посмотрим, как завершится чемпионат, но вряд ли это место займeт Абаскаль. Шансы побороться за сердце и симпатии единственного в стране футбольного обозревателя вселенной у него есть», – заявил Губерниев.

    • Сегодня РПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера сезона.
    • За награду поборются 5 специалистов, в том числе Семак и Карпин.

    Новости по теме
    «Пусть проигравший «Реал» плачет!»: Губерниев – о полуфинале Лиги чемпионов 6
    Губерниев ответил Гогниеву 2
    Губерниев: «Слуцкий – бесталанный матерщинник. Смотреть его шоу невыносимо» 4
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:24
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1023

      г.Онега 1 час назад

      хз на данном отрезке(весной) сильнее мне кажется два тренера тренер Локо и ЦСКА

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18410

      paracetamol 1 час назад

      А кого интересует мнение Губошлепова?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3729

      ФК Пупсик 1 час назад

      Ну и г.... этот губерниев, то грязью польет то облобызает, мразь конечно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +266

      Боров мясной 1 час назад

      весло ему дайте, а лучше веслом дайте!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2498

      alefreddy 1 час назад

      еще один бюджет Зине прибавить и постоянный чемпион а вот Торпедо поднять ему никак

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +663

      RUSARM 1 час назад

      Да кто такой этот губошлеп,знаток футбола? Это проститутка от спорта,кто платит тому и подпевает,тьфу противно,иди биатлон комментируй!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +448

      saf05 2 часа назад

      Лизнул

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +475

      НикКин 2 часа назад

      Карпин да Семак пока ноль пусть покажет результат с средним клубом без админресурсов и газпромовский денег а с таким зенитом даже талалаев выиграет

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2245

      Красногвардейчик 2 часа назад

      Сразу видно, что Губер в футболе не понимает

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +663

      RUSARM > Красногвардейчик 1 час назад

      Брат,он вообще в чем то понимает??? большой вопрос!!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 