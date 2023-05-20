Губерниев определил двух лучших тренеров сезона РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал, каких тренеров считает лучшими в РПЛ по итогам сезона-2022/23.

«Лучший тренер – Сергей Семак, его игровая концепция и его философия. Мы сейчас немного абстрагируемся от состава «Зенита». Возможно, с этим составом и мы бы тоже были хорошими тренерами, но в спорте определяющим является результат.

Лучший тренер России за последние годы – однозначно Сергей Семак. Ещe я бы хотел назвать человека, который с ним конкурирует. Вне всяких сомнений – это не Абаскаль и не Федотов, а Валерий Карпин.

Когда Карпин рядом с командой, «Ростов» выглядит очень сильно. Когда его нет, возникают неприятные моменты. Номер один – Семак, номер два – Карпин, третье место в моeм хит-параде вакантно.

Посмотрим, как завершится чемпионат, но вряд ли это место займeт Абаскаль. Шансы побороться за сердце и симпатии единственного в стране футбольного обозревателя вселенной у него есть», – заявил Губерниев.