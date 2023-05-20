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Губерниев определил двух лучших тренеров сезона РПЛ

20 мая 2023, 16:24
10

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал, каких тренеров считает лучшими в РПЛ по итогам сезона-2022/23.

«Лучший тренер – Сергей Семак, его игровая концепция и его философия. Мы сейчас немного абстрагируемся от состава «Зенита». Возможно, с этим составом и мы бы тоже были хорошими тренерами, но в спорте определяющим является результат.

Лучший тренер России за последние годы – однозначно Сергей Семак. Ещe я бы хотел назвать человека, который с ним конкурирует. Вне всяких сомнений – это не Абаскаль и не Федотов, а Валерий Карпин.

Когда Карпин рядом с командой, «Ростов» выглядит очень сильно. Когда его нет, возникают неприятные моменты. Номер один – Семак, номер два – Карпин, третье место в моeм хит-параде вакантно.

Посмотрим, как завершится чемпионат, но вряд ли это место займeт Абаскаль. Шансы побороться за сердце и симпатии единственного в стране футбольного обозревателя вселенной у него есть», – заявил Губерниев.

  • Сегодня РПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера сезона.
  • За награду поборются 5 специалистов, в том числе Семак и Карпин.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Карпин Валерий Семак Сергей Губерниев Дмитрий
Комментарии (10)
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Красногвардейчик
1684591930
Сразу видно, что Губер в футболе не понимает
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НикКин
1684592406
Карпин да Семак пока ноль пусть покажет результат с средним клубом без админресурсов и газпромовский денег а с таким зенитом даже талалаев выиграет
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saf05
1684593064
Лизнул
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RUSARM
1684595716
Да кто такой этот губошлеп,знаток футбола? Это проститутка от спорта,кто платит тому и подпевает,тьфу противно,иди биатлон комментируй!!
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alefreddy
1684596747
еще один бюджет Зине прибавить и постоянный чемпион а вот Торпедо поднять ему никак
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Боров мясной
1684597307
весло ему дайте, а лучше веслом дайте!
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paracetamol
1684597958
А кого интересует мнение Губошлепова?
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alll-1
1684610187
******* Губерниев
Ответить
alll-1
1684610215
Лизун
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