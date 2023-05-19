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  • Василенко рассказал, как Хиддинк накричал на него и других тренеров «Анжи» в перерыве

Василенко рассказал, как Хиддинк накричал на него и других тренеров «Анжи» в перерыве

19 мая 2023, 13:02

Главный тренер «Алании» Олег Василенко рассказал о совместной работе в «Анжи» с экс-тренером сборной России Гусом Хиддинком.

«Гус четко и быстро чувствует людей. Он сразу понимает – как и что кому сказать, с какой интонацией.

Игра со «Спартаком». Заканчивается первый тайм, ведем 1:0. В перерыве в раздевалке все было спокойно. Гус объяснил игрокам пару моментов, подсказал. И все спокойным тоном. Я вместе с другими помощниками – Зауром Хаповым и Андреем Гордеевым – стоял рядом, тоже слушал.

Гус заканчивает свои корректировки и вдруг поворачивается к нам и начинает кричать: «Ну что это такое?! Что происходит!? Соберитесь! Вы же работаете в большом клубе!» Все сразу замолчали: такого не было никогда. Все внимание на него. Мы втроем вообще не поняли, что произошло. При каких мы делах.

Команда выходит на второй тайм, забивает еще два, и мы выигрываем 3:0. После свистка мистер сразу подошел к нам: «У меня к вам нет претензий, вы все делали правильно. Просто так нужно было, игроки были расслаблены».

Своим криком на нас он переключил внимание игроков. Они осознали, что такое происходит впервые. Это дало им импульс, они собрались, – заявил Василенко.

  • Хиддинк тренировал «Анжи» с 2012 по 2013-й год.
  • Сборная России под его руководством выиграла бронзовые медали на Евро-2008.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Анжи Хиддинк Гус Василенко Олег
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