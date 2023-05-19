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    • «Конченные твари»: Гаджиев ответил на обвинения в организации договорных матчей в «Анжи»

    «Конченные твари»: Гаджиев ответил на обвинения в организации договорных матчей в «Анжи»

    Бывший тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев прокомментировал слова тренера Александра Пискарeва о том, что матчи махачкалинцев с «Факелом» и «Металлургом» в 2003 году были договорными.

    «Почитайте историю, что и когда было! Это враньe. Где 2003 год, и где я был тогда? Это говно, это дерьмо, я никогда в жизни игру не сдавал. Ни одной копейки я лишней не брал, могу в глаза смотреть любому открыто. Никогда не брал ни одной копейки.

    Ни один игрок, который со мной работал, не может этого сказать. Если было так, игроки давно бы разнесли по белому свету. Как я могу игроку сказать: «Сдавай игру»? Я ему должен сказать: «Играй изо всех сил». Это гадость.

    Люди, которые поднимают этот вопрос, – конченные твари. Лучше посмотрите, что сделал я, кого я обучил, кого я на ноги поставил и сколько человек у меня заиграло в Премьер-лиге.

    Что я сейчас делаю для футбола? Поднимаем здесь футбол, создали программу, у нас участвует 250 тысяч мальчиков, где в России ещe такое есть?» – сказал Гаджиев.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 12:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1104

      SLADE2019 2 часа назад

      Это что за программа такая, где 250 000 мальчишек участвует?

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