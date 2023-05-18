«Спартак» на дерби с ЦСКА побьет рекорд посещаемости после введения Fan ID

Назвать РЕКОРДОМ посещаемости , когда заполнено меньше половины стадиона , да ещё и на матче Спартак - ЦСКА , может только идиот или издевающаяся над людьми сволочь ....представляете ? ...больше полстадиона пусты , а билеты никто не спрашивает ....вот интересно , как долго народ сможет терпеть выкрутасы уродов придумавших FAN ID .
Стало известно, сколько болельщиков посетят матч 28-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.
Ожидается, что на трибунах «Открытие Банк Арены» соберется не менее 20 тысяч зрителей.
Это станет рекордом для домашнего стадиона «Спартака» в 2023 году – после введения Fan ID.
- Дерби состоится в воскресенье, 21 мая, в 16:30 мск.
- «Спартак» идет на 4-м месте в РПЛ, ЦСКА – на 2-м.
Почему «Спартак» и ЦСКА не любят друг друга