Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Спартак» на дерби с ЦСКА побьет рекорд посещаемости после введения Fan ID

    «Спартак» на дерби с ЦСКА побьет рекорд посещаемости после введения Fan ID

    Стало известно, сколько болельщиков посетят матч 28-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

    Ожидается, что на трибунах «Открытие Банк Арены» соберется не менее 20 тысяч зрителей.

    Это станет рекордом для домашнего стадиона «Спартака» в 2023 году – после введения Fan ID.

    • Дерби состоится в воскресенье, 21 мая, в 16:30 мск.
    • «Спартак» идет на 4-м месте в РПЛ, ЦСКА – на 2-м.

    Почему «Спартак» и ЦСКА не любят друг друга

    Новости по теме
    Прогнозы и коэффициенты на матч «Спартак» – ЦСКА: 28 тур РПЛ, 21 мая 2023
    Где смотреть матч «Спартак» – ЦСКА: 28 тур РПЛ, 21 мая 2023
    Непомнящий назвал фаворита в дерби «Спартак» – ЦСКА
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:40
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2478

      моэм 1 час назад

      Назвать РЕКОРДОМ посещаемости , когда заполнено меньше половины стадиона , да ещё и на матче Спартак - ЦСКА , может только идиот или издевающаяся над людьми сволочь ....представляете ? ...больше полстадиона пусты , а билеты никто не спрашивает ....вот интересно , как долго народ сможет терпеть выкрутасы уродов придумавших FAN ID .

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 