«Спартак» на дерби с ЦСКА побьет рекорд посещаемости после введения Fan ID

Стало известно, сколько болельщиков посетят матч 28-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

Ожидается, что на трибунах «Открытие Банк Арены» соберется не менее 20 тысяч зрителей.

Это станет рекордом для домашнего стадиона «Спартака» в 2023 году – после введения Fan ID.

Дерби состоится в воскресенье, 21 мая, в 16:30 мск.

«Спартак» идет на 4-м месте в РПЛ, ЦСКА – на 2-м.

Почему «Спартак» и ЦСКА не любят друг друга