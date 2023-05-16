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Непомнящий назвал лучших тренеров сезона РПЛ

16 мая 2023, 23:31
1

Экс-тренер «Томи» Валерий Непомнящий назвал лучших тренеров РПЛ в сезоне-2022/23.

«Лучший тренер РПЛ? Если судить по результатам, то Семак. А если по другим критериям, то есть и другие кандидаты, но называть лучшего – это несправедливо. Хорошую работу проводят Карпин, Федотов, Личка, у Галактионова пошло дело. Это всe субъективно, и я бы не хотел оценивать.

Работа Валерия Карпина выделяется тем, что у него, с одной стороны, почти молодeжный состав, собранный с миру по нитке. Состоящий на 90% из арендованных игроков, которые, скажем так, не сильно пригодились в своих командах. Во-вторых – это русскоязычная команда. В-третьих, они играют.

Да, под конец сезона немного просели. Но «Ростов» играет в футбол, который понятен, и команда организованна. Я вижу качественную работу специалиста, когда игроки прибавляют, когда команда в качестве игры прибавила. Места со второго по пятое – это выдающийся успех этим составом, где ребята все на вырост. У них у всех серьeзное будущее.

Если оценивать работу Семака, то я сам с удовольствием и удивлением смотрю, как ему удается управлять командой. Где игроки и, особенно, легионеры понимают, что по классу выше остальных.

Не всем иностранным тренерам удавалось управлять таким составом по качеству игроков, а Семак успешно с этим справляется. Видно, что команда управляемая, и Семак принимает важные решения. В каком-то смысле то, что отказались работать с Дзюбой – это решение, которое даeтся нелегко.

Пример Сергея Семака показывает, что у него получается управлять таким коллективом. Не знаю, как, но понимаю, что очень трудно», – сказал Непомнящий.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Непомнящий Валерий
Комментарии (1)
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Axe111
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Семак)))))))
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