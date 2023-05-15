Радимов назвал топ-3 лучших тренеров РПЛ

Конечно, кого же еще просить оценить качества футбольных тренеров, как не Радимова, отправившего Зенит-2 в полулюбительский дивизион? Спросили бы у успешного тренера, каждому было бы интересно сравнить с тем, что он думает. Но раз уж я начал писать комментарий, то, на мой взгляд, тройка лучших выглядит так: Галактионов, Абаскаль, Карпин. Успех Ташуева кратковременный и локальный, это крепкий средний тренер. Семак - отличный менеджер, но тоже средний тренер. Если Зенит вернется в еврокубки, с Семаком он опять провалится. Абаскаль же поставил в абсолютно неорганизованой команде игру в атаке. Если останется, он обязательно наладит и оборону. И тогда даже судейские ощибки не помешают этой команде занимать высокие места.
Бывший тренер «Зенита-2» Владислав Радимов назвал тройку лучших тренеров сезона РПЛ.
– Лучший тренер РПЛ?
– Семак, который выиграл чемпионат в пятый раз подряд. На втором месте Карпин с его детворой. Даже если «Ростов» останется без медалей, мнения своего не изменю. Ну а третий – Федотов.
- «Зенит» при Семаке оформил 5-е чемпионство подряд.
- Тренер в «Зените» с 2018 года.