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    Радимов назвал топ-3 лучших тренеров РПЛ

    Бывший тренер «Зенита-2» Владислав Радимов назвал тройку лучших тренеров сезона РПЛ.

    – Лучший тренер РПЛ?

    – Семак, который выиграл чемпионат в пятый раз подряд. На втором месте Карпин с его детворой. Даже если «Ростов» останется без медалей, мнения своего не изменю. Ну а третий – Федотов.

    • «Зенит» при Семаке оформил 5-е чемпионство подряд.
    • Тренер в «Зените» с 2018 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12634

      Вомбат 1 час назад

      Конечно, кого же еще просить оценить качества футбольных тренеров, как не Радимова, отправившего Зенит-2 в полулюбительский дивизион? Спросили бы у успешного тренера, каждому было бы интересно сравнить с тем, что он думает. Но раз уж я начал писать комментарий, то, на мой взгляд, тройка лучших выглядит так: Галактионов, Абаскаль, Карпин. Успех Ташуева кратковременный и локальный, это крепкий средний тренер. Семак - отличный менеджер, но тоже средний тренер. Если Зенит вернется в еврокубки, с Семаком он опять провалится. Абаскаль же поставил в абсолютно неорганизованой команде игру в атаке. Если останется, он обязательно наладит и оборону. И тогда даже судейские ощибки не помешают этой команде занимать высокие места.

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      Рейтинг: +14649

      Алексей З 1 час назад

      Результат говорит сам за себя.
      Я бы Карпина поменял на Ташуева из Грозного.

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      Рейтинг: +561

      FCSpartakM 2 часа назад

      Физрук -соплежуй
      Валера - безтрофей
      Федот -конюх -балабол.
      Отличная компашка

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      Рейтинг: +4139

      Kollljan > FCSpartakM 2 часа назад

      Все, кого ты перечислил, порют хряков только шуба заворачивается!!! Гы-гы-гы.

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      Рейтинг: +561

      FCSpartakM > Kollljan 2 часа назад

      твоего батю они порят, гомосек

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