Радимов назвал топ-3 лучших тренеров РПЛ

Бывший тренер «Зенита-2» Владислав Радимов назвал тройку лучших тренеров сезона РПЛ.

– Лучший тренер РПЛ?

– Семак, который выиграл чемпионат в пятый раз подряд. На втором месте Карпин с его детворой. Даже если «Ростов» останется без медалей, мнения своего не изменю. Ну а третий – Федотов.