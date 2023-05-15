Семин негативно отреагировал на возможное назначение Николича тренером «Динамо»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал новость о возможном назначении Марко Николича на пост главного тренера «Динамо».

«Я хочу напомнить, что Марко Николич после «Локомотива» уже два года не работает и никто его не приглашает», – сказал Семин.