Семин негативно отреагировал на возможное назначение Николича тренером «Динамо»

Шпалыч на расхват ,вне конкуренции.
Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал новость о возможном назначении Марко Николича на пост главного тренера «Динамо».
«Я хочу напомнить, что Марко Николич после «Локомотива» уже два года не работает и никто его не приглашает», – сказал Семин.
- Николич тренировал «Локомотив» с мая 2020-го по октябрь 2021-го года.
- Под его руководством команда выиграла Кубок России.
- Славиша Йоканович был уволен из «Динамо» после поражения от «Ахмата» со счетом 0:3.