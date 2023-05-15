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    • Семин негативно отреагировал на возможное назначение Николича тренером «Динамо»

    Семин негативно отреагировал на возможное назначение Николича тренером «Динамо»

    Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал новость о возможном назначении Марко Николича на пост главного тренера «Динамо».

    «Я хочу напомнить, что Марко Николич после «Локомотива» уже два года не работает и никто его не приглашает», – сказал Семин.

    • Николич тренировал «Локомотив» с мая 2020-го по октябрь 2021-го года.
    • Под его руководством команда выиграла Кубок России.
    • Славиша Йоканович был уволен из «Динамо» после поражения от «Ахмата» со счетом 0:3.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2745

      АЛЕКС 58 1 час назад

      Шпалыч на расхват ,вне конкуренции.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7068

      Красногорск_Фан > АЛЕКС 58 43 минуты назад

      В нашем сердце )) а у некоторых и набит на теле

      0
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      Рейтинг: +1782

      Fialet 1 час назад

      Сёмина заело, что его никто не приглашает. А Николич в Локомотиве нормально работал, дебилы уволили.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +4255

      Эном айс > Fialet 1 час назад

      «Я хочу напомнить, что Юрий Сёмин после «Ростова» уже два года не работает и никто его не приглашает», – сказал Марко Николич.)

      И это ..при всём уважении к Палычу.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +7068

      Красногорск_Фан > Красногорск_Фан 45 минут назад

      Нормально это как? При ЮПС Локомотив был чемпионом. При Николиче было проиграно много матчей прямым конкурентам и 100% матчей с Зенитом. Кроме того Николич сидел и молчал когда президент клуба оскорбял болельщиков Локо. Пускай этот придурок идет лесом

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