Чалов побил личный рекорд по голам за сезон РПЛ: реакция форварда

Нападающий ЦСКА Федор Чалов высказался о своем бомбардирском достижении.

В субботу форвард сделал дубль в дерби с «Торпедо» (3:0).

Он забил 17 голов в 27 матчах этого сезона РПЛ.

Ранее лучшим результатом Чалова в чемпионате было 15 мячей.

«Рад, что получилось побить свой рекорд по голам в РПЛ: значит, делаю всe правильно и двигаюсь вперeд.

Трудно анализировать, за счeт чего я прибавил. В первой половине сезона я играл на одной позиции, а сейчас на совершенно другой.

Но я нахожу плюсы и в новой позиции», – заявил Чалов.