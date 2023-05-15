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    • Чалов побил личный рекорд по голам за сезон РПЛ: реакция форварда

    Чалов побил личный рекорд по голам за сезон РПЛ: реакция форварда

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов высказался о своем бомбардирском достижении.

    • В субботу форвард сделал дубль в дерби с «Торпедо» (3:0).
    • Он забил 17 голов в 27 матчах этого сезона РПЛ.
    • Ранее лучшим результатом Чалова в чемпионате было 15 мячей.

    «Рад, что получилось побить свой рекорд по голам в РПЛ: значит, делаю всe правильно и двигаюсь вперeд.

    Трудно анализировать, за счeт чего я прибавил. В первой половине сезона я играл на одной позиции, а сейчас на совершенно другой.

    Но я нахожу плюсы и в новой позиции», – заявил Чалов.

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    Источник: «Чемпионат»

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