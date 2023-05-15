Стало известно, сыграет ли Леау в ответном полуфинале ЛЧ с «Интером»

Это было бы здорово, милан сильно от него зависит и хотелось бы посмотреть на полноценный милан, шансы еще есть, пусть и не большие. главное милану забить первыми, а там уже хоть интрига будет
хотя как был уверен что интер пройдет финал ,так и будет скорее всего
Нападающий «Милана» Рафаэль Леау восстановился от травмы бедра, из-за которой он пропустил два матча.
В воскресенье 23-летний футболист полноценно тренировался в общей группе.
Скорее всего, португалец сыграет с «Интером» в ответном полуфинале Лиги чемпионов.
- Первый матч завершился победой «Интера» со счетом 2:0.
- Ответная встреча состоится во вторник в 22:00 мск.
- Леау в этом сезоне забил 13 голов и сделал 13 ассистов в 44 играх.