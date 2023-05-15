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    • Стало известно, сыграет ли Леау в ответном полуфинале ЛЧ с «Интером»

    Стало известно, сыграет ли Леау в ответном полуфинале ЛЧ с «Интером»

    Нападающий «Милана» Рафаэль Леау восстановился от травмы бедра, из-за которой он пропустил два матча.

    В воскресенье 23-летний футболист полноценно тренировался в общей группе.

    Скорее всего, португалец сыграет с «Интером» в ответном полуфинале Лиги чемпионов.

    • Первый матч завершился победой «Интера» со счетом 2:0.
    • Ответная встреча состоится во вторник в 22:00 мск.
    • Леау в этом сезоне забил 13 голов и сделал 13 ассистов в 44 играх.

    Источник: Pazzi Di Fanta

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    Сегодня, 09:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12503

      DeStar 43 минуты назад

      Это было бы здорово, милан сильно от него зависит и хотелось бы посмотреть на полноценный милан, шансы еще есть, пусть и не большие. главное милану забить первыми, а там уже хоть интрига будет
      хотя как был уверен что интер пройдет финал ,так и будет скорее всего

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