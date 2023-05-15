Стало известно, сыграет ли Леау в ответном полуфинале ЛЧ с «Интером»

Нападающий «Милана» Рафаэль Леау восстановился от травмы бедра, из-за которой он пропустил два матча.

В воскресенье 23-летний футболист полноценно тренировался в общей группе.

Скорее всего, португалец сыграет с «Интером» в ответном полуфинале Лиги чемпионов.