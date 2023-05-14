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  • Бывший глава комитета по этике РФС рассказал о возможном наказании Кержакову за кричалку про «Спартак»

Бывший глава комитета по этике РФС рассказал о возможном наказании Кержакову за кричалку про «Спартак»

14 мая 2023, 19:54
17

Бывший глава комитета по этике РФС Семен Андреев отреагировал на кричалку вратаря «Зенита» Михаила Кержакова. Голкипер петербургской команды оскорбил москвичей во время чемпионского парада.

– Если руководство РФС представит (документы по инциденту с Кержаковым) в Комитет по этике, то там могут быть разные наказания: от дисквалификации или штрафа до просто замечания.

– Дисквалификация может быть долгой?

– Она может быть разной: от нескольких игр до полугода. Есть разные градации. Мы с вами можем только гадать, а решение принимается непосредственно членами Комитета по этике или КДК РФС.

– Уже был такой случай в 2013 году, когда Дзагоев на праздновании чемпионства оскорбил «Зенит». Комитет по этике РФС дал ему условную дисквалификацию на три месяца.

– Не важно, что дали Дзагоеву. Смотрят, сколько был игрок дисквалифицирован до этого. Здесь очень сложно предугадывать.

  • Кержаков скандировал: «Сосать, «Спартак»!».
  • Его поддерживали болельщики петербургской команды.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Кержаков Михаил
Комментарии (17)
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Slavan52
1684083624
Так он же имел ввиду Чупа-чупс
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партизан84
1684085750
Да ктож его накажет? он же свой, зенитовский))))
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saf05
1684085978
Отстранить пожизненно, это должно касаться всех.
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DVOK68
1684087640
Скорей всего кержаков сам привык с.осать...отсюда и реплики подобные)
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ilichkadr
1684088140
Надо обязательно наказать, чтобы другим не повадно было. Обязательно с дисквалификацией на полгода и желательно рублём!!! За базар надо отвечать, чай уже взрослый мальчик.
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JTherry
1684088787
праздновать, не оскорбляя соперников, не в духе бом.жей... Алёша поддерживает свою "свору" в подобных забавах... считаю, надо наказать Кержа дисквалификацией месяца на три, в следующий раз включать оставшееся в голове будет, может быть..!
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шахта Заполярная
1684088794
Наказать и по полной, а это приговор с окончанием карьеры, дебил. Не можешь какать (пить), не мучай попу.
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Кронштадт65
1684092110
ну прям такие все белые и пушистые, противно. готовы все приплести, лишь бы обгадить команду. вы зубы хоть в порошок сотрите от злости и бессилия. ЗЕНИТ ЧЕМПИОН !!!!!!!!!!!!!
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Kollljan
1684121188
Мясу, в этом сезоне, даже в призы не войти. Вот и тоскуют люди. Скрежещут зубами с досады. НО! Зенит чемпионом был! Зенит чемпионом есть! Зенит чемпионом будет!
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paracetamol
1684128481
Бывший глава комитета по этике РФС Семен Андреев... А почему он бывший, неэтичный оказался Сёма что-ли?
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