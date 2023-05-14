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    • Бывший глава комитета по этике РФС рассказал о возможном наказании Кержакову за кричалку про «Спартак»

    Бывший глава комитета по этике РФС рассказал о возможном наказании Кержакову за кричалку про «Спартак»

    Бывший глава комитета по этике РФС Семен Андреев отреагировал на кричалку вратаря «Зенита» Михаила Кержакова. Голкипер петербургской команды оскорбил москвичей во время чемпионского парада.

    – Если руководство РФС представит (документы по инциденту с Кержаковым) в Комитет по этике, то там могут быть разные наказания: от дисквалификации или штрафа до просто замечания.

    – Дисквалификация может быть долгой?

    – Она может быть разной: от нескольких игр до полугода. Есть разные градации. Мы с вами можем только гадать, а решение принимается непосредственно членами Комитета по этике или КДК РФС.

    – Уже был такой случай в 2013 году, когда Дзагоев на праздновании чемпионства оскорбил «Зенит». Комитет по этике РФС дал ему условную дисквалификацию на три месяца.

    – Не важно, что дали Дзагоеву. Смотрят, сколько был игрок дисквалифицирован до этого. Здесь очень сложно предугадывать.

    • Кержаков скандировал: «Сосать, «Спартак»!».
    • Его поддерживали болельщики петербургской команды.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 19:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +439

      saf05 1 минуту назад

      Отстранить пожизненно, это должно касаться всех.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +175

      Bez Imeni 3 минуты назад

      да пофиг пусть сидит на скамейке, не ключевой игрок,бабочки пускает регулярно...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +980

      партизан84 5 минут назад

      Да ктож его накажет? он же свой, зенитовский))))

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      Рейтинг: +1821

      Suvorov51 26 минут назад

      Да не надо наказывать, это его не изменит, воспитание помойки и этим все сказано

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      Рейтинг: +125

      Slavan52 41 минуту назад

      Так он же имел ввиду Чупа-чупс

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