Бывший глава комитета по этике РФС рассказал о возможном наказании Кержакову за кричалку про «Спартак»

Бывший глава комитета по этике РФС Семен Андреев отреагировал на кричалку вратаря «Зенита» Михаила Кержакова. Голкипер петербургской команды оскорбил москвичей во время чемпионского парада.

– Если руководство РФС представит (документы по инциденту с Кержаковым) в Комитет по этике, то там могут быть разные наказания: от дисквалификации или штрафа до просто замечания.

– Дисквалификация может быть долгой?

– Она может быть разной: от нескольких игр до полугода. Есть разные градации. Мы с вами можем только гадать, а решение принимается непосредственно членами Комитета по этике или КДК РФС.

– Уже был такой случай в 2013 году, когда Дзагоев на праздновании чемпионства оскорбил «Зенит». Комитет по этике РФС дал ему условную дисквалификацию на три месяца.

– Не важно, что дали Дзагоеву. Смотрят, сколько был игрок дисквалифицирован до этого. Здесь очень сложно предугадывать.