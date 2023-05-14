Легенда «Спартака» высказался об оскорбительной кричалке Кержакова про клуб

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на кричалку вратаря «Зенита» Михаила Кержакова. Голкипер петербургской команды оскорбил москвичей во время чемпионского парада.
«Я очень не люблю хаять своих друзей, футболистов и тренеров. Во-первых, Кержаков замечательный вратарь.
Во-вторых, если Кержаков что-то позволил себе, то это было временное затмение от его восторга, которое было непроизвольно высказано перед болельщиками.
Я против таких высказываний про своих соперников. Это категорически запрещается. Есть такая этика футбольная. Надо всегда с уважением относиться друг к другу.
Пускай Кержаков представит, что он занял второе место с «Зенитом», а «Спартак» стал чемпионом, и какой-нибудь игрок «Спартака» оскорбительно высказался в адрес футбольного клуба «Зенит». Что бы он тогда сказал?» – сказал Кавазашвили.
- Кержаков скандировал: «Сосать, «Спартак»!».
- Его поддерживали болельщики петербургской команды.