Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • В «Спартаке» объяснили отсутствие Зобнина в заявке на матч с «Химками»

    В «Спартаке» объяснили отсутствие Зобнина в заявке на матч с «Химками»

    Стало известно, почему полузащитник «Спартака» Роман Зобнин пропускает игру 27-го тура РПЛ против «Химок».

    «У Зобнина небольшой мышечный перегруз. Тренерский штаб дал ему передохнуть», – сообщил глава пресс-службы московского клуба Дмитрий Зеленов.

    Новости по теме
    Соболев: «Володька будет говорить, что я плачу, но судьи правда ошибаются против «Спартака» 3
    Джикия – об удалении Денисова: «Можно теперь просто кричать и зарабатывать удаления для соперника?» 1
    Денисов – о своем удалении с «Химками»: «Даже не было контакта»
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:28
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18321

      NewLife 2 часа назад

      "перегруз" это новое слово в медицине от Абаскалевых айболитов. Может у Абаскаля пере.ё.б от медового месяца )

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 