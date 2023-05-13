В «Спартаке» объяснили отсутствие Зобнина в заявке на матч с «Химками»

"перегруз" это новое слово в медицине от Абаскалевых айболитов. Может у Абаскаля пере.ё.б от медового месяца )
Стало известно, почему полузащитник «Спартака» Роман Зобнин пропускает игру 27-го тура РПЛ против «Химок».
«У Зобнина небольшой мышечный перегруз. Тренерский штаб дал ему передохнуть», – сообщил глава пресс-службы московского клуба Дмитрий Зеленов.
- Матч проходит в эти минуты на «Арене Химки».
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Стартовые составы «Химок» и «Спартака» можно посмотреть здесь.