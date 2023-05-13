Каннаваро определил фаворита в полуфинальной паре ЛЧ «Реал» – «Манчестер Сити»

Реал здорово их в прошлом году опустил, сомнения одолевают, что в этом году такое проскочит.
Фабио Каннаваро порассуждал о шансах «Реала» и «Манчестер Сити» на выход в финал Лиги чемпионов.
- Первый полуфинал в Испании завершился ничьей 1:1.
- Ответный матч состоится в среду в Манчестере.
- Год назад «Реал» выбил «Сити» на этой же стадии турнира.
«Команда Гвардиолы считается фаворитом? Я так не считаю. Мы хорошо знаем «Реал». Они отправятся в Манчестер за победой. «Реал» – фаворит ответного матча, даже на выезде», – сказал Каннаваро.