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    • Каннаваро определил фаворита в полуфинальной паре ЛЧ «Реал» – «Манчестер Сити»

    Каннаваро определил фаворита в полуфинальной паре ЛЧ «Реал» – «Манчестер Сити»

    Фабио Каннаваро порассуждал о шансах «Реала» и «Манчестер Сити» на выход в финал Лиги чемпионов.

    • Первый полуфинал в Испании завершился ничьей 1:1.
    • Ответный матч состоится в среду в Манчестере.
    • Год назад «Реал» выбил «Сити» на этой же стадии турнира.

    «Команда Гвардиолы считается фаворитом? Я так не считаю. Мы хорошо знаем «Реал». Они отправятся в Манчестер за победой. «Реал» – фаворит ответного матча, даже на выезде», – сказал Каннаваро.

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    Источник: AS

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4160

      Ziklop 3 часа назад

      Реал здорово их в прошлом году опустил, сомнения одолевают, что в этом году такое проскочит.

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      Рейтинг: +2166

      jek718875 4 часа назад

      Анчелотти вдует Гвардиоле,это даже коню понятно, но ЛЧ выиграет Интер

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