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    • Комичное из Первой лиги: защитник ударил в свои ворота, голкипер спас в последний момент

    Комичное из Первой лиги: защитник ударил в свои ворота, голкипер спас в последний момент

    КАМАЗ в 31-м туре Первой лиги победил дома «Шинник» (1:0). Единственный мяч в свои ворота забил защитник гостей Евгений Осипов.

    Самый забавный эпизод встречи случился во втором тайме. Защитник ярославцев в падении зачем-то пробил головой в собственный створ. Это едва не привело к голу. В последний момент спас голкипер Денис Вамбольт.

    КАМАЗ идет в таблице восьмым, «Шинник» – девятый. Ярославцев в мае покинул главный тренер Вадим Евсеев, ушедший в «Факел». Команду возглавил помощник Евсеева Дмитрий Воецкий.

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    Источник: телеграм-канал Первой лиги

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    12.05.2023 20:22
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