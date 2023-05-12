Комичное из Первой лиги: защитник ударил в свои ворота, голкипер спас в последний момент

КАМАЗ в 31-м туре Первой лиги победил дома «Шинник» (1:0). Единственный мяч в свои ворота забил защитник гостей Евгений Осипов.

Самый забавный эпизод встречи случился во втором тайме. Защитник ярославцев в падении зачем-то пробил головой в собственный створ. Это едва не привело к голу. В последний момент спас голкипер Денис Вамбольт.

КАМАЗ идет в таблице восьмым, «Шинник» – девятый. Ярославцев в мае покинул главный тренер Вадим Евсеев, ушедший в «Факел». Команду возглавил помощник Евсеева Дмитрий Воецкий.