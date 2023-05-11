Рамос прокомментировал уход Бускетса из «Барселоны»

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос отреагировал на новость, что Серхио Бускетс покидает «Барселону».
«Соперник, который делал каждое противостояние благородным. А еще верный товарищ и абсолютно элитный футболист.
Удачи в твоeм следующем шаге, Серхио! Обнимаю», – написал Рамос в соцсетях.
- Бускетс провел за «Барсу» 719 матчей, забил 18 голов и сделал 45 ассистов.
- Он 8 раз брал с каталонцами Примеру и 3 раза Лигу чемпионов.
- Испанский хавбек, который летом станет свободным агентом, заинтересовал 4 клуба.
Источник: «Бомбардир»