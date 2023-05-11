Рамос прокомментировал уход Бускетса из «Барселоны»

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос отреагировал на новость, что Серхио Бускетс покидает «Барселону».

«Соперник, который делал каждое противостояние благородным. А еще верный товарищ и абсолютно элитный футболист.

Удачи в твоeм следующем шаге, Серхио! Обнимаю», – написал Рамос в соцсетях.