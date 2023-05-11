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    Рамос прокомментировал уход Бускетса из «Барселоны»

    Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос отреагировал на новость, что Серхио Бускетс покидает «Барселону».

    «Соперник, который делал каждое противостояние благородным. А еще верный товарищ и абсолютно элитный футболист.

    Удачи в твоeм следующем шаге, Серхио! Обнимаю», – написал Рамос в соцсетях.

    • Бускетс провел за «Барсу» 719 матчей, забил 18 голов и сделал 45 ассистов.
    • Он 8 раз брал с каталонцами Примеру и 3 раза Лигу чемпионов.
    • Испанский хавбек, который летом станет свободным агентом, заинтересовал 4 клуба.

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.05.2023 22:40
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