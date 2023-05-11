Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Сборная Ирака отказалась от товарищеского матча с Россией

    Пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад заявил, что национальная команда отказалась от проведения товарищеского матча с Россией в начале сентября.

    «Федерация Футбола Ирака рассматривала проведение товарищеского матча между сборными Ирака и России в День ФИФА, 7 сентября, но все осталось на стадии интересов. Мы решили участвовать в товарищеском турнире четырех сборных: Ирака, Иордании, Катара и Ирана. Первенство пройдет в Иордании в начале сентября.

    Что касается наших отношений с РФС, то федерации сотрудничают друг с другом. Однако сейчас между ФФИ и РФС не ведутся никакие переговоры о проведении товарищеских матчей главных национальных команд», – сказал Имад.

    • В марте Россия победила Ирак в Санкт-Петербурге со счетом 2:0.
    • Россия сыграла дома впервые с 2021 года.
    • Команда отстранена от официальных матчей решениями ФИФА и УЕФА.

    Новости по теме
    Кафельников: «Когда увидел последнюю игру «Спартака», решил больше не смотреть российский футбол» 2
    «Есть только один шанс»: Петржела рассказал, как «Зениту» удержать Малкома 2
    Таранов определил лучший клуб России по инфраструктуре
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.05.2023 13:59
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +21347

      derrik2000 13 часов назад

      "но все осталось на стадии интересов"

      Значит, предатели, засевшие, точнее, ОККУПИРОВАВШИЕ РФС, уже головёшки посворачивали, оглядываясь на гейропу: "обещания вернуть", ведь, звучали.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6149

      AtticusFinch 13 часов назад

      "Сборная Ирака отказалась от товарищеского матча с Россией" до она некому и на фиг не сдалась))отказалась она там))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +651

      Теркчанин > AtticusFinch 10 часов назад

      Сдалась-не сдалась,а наша сборная очень хотела сыграть с ними.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 