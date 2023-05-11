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Сборная Ирака отказалась от товарищеского матча с Россией

11 мая 2023, 13:59
3

Пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад заявил, что национальная команда отказалась от проведения товарищеского матча с Россией в начале сентября.

«Федерация Футбола Ирака рассматривала проведение товарищеского матча между сборными Ирака и России в День ФИФА, 7 сентября, но все осталось на стадии интересов. Мы решили участвовать в товарищеском турнире четырех сборных: Ирака, Иордании, Катара и Ирана. Первенство пройдет в Иордании в начале сентября.

Что касается наших отношений с РФС, то федерации сотрудничают друг с другом. Однако сейчас между ФФИ и РФС не ведутся никакие переговоры о проведении товарищеских матчей главных национальных команд», – сказал Имад.

  • В марте Россия победила Ирак в Санкт-Петербурге со счетом 2:0.
  • Россия сыграла дома впервые с 2021 года.
  • Команда отстранена от официальных матчей решениями ФИФА и УЕФА.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия Ирак
Комментарии (3)
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ArReal
1683806885
"Сборная Ирака отказалась от товарищеского матча с Россией" до она некому и на фиг не сдалась))отказалась она там))
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derrik2000
1683809093
"но все осталось на стадии интересов" Значит, предатели, засевшие, точнее, ОККУПИРОВАВШИЕ РФС, уже головёшки посворачивали, оглядываясь на гейропу: "обещания вернуть", ведь, звучали.
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