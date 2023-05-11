Сборная Ирака отказалась от товарищеского матча с Россией

Пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад заявил, что национальная команда отказалась от проведения товарищеского матча с Россией в начале сентября.
«Федерация Футбола Ирака рассматривала проведение товарищеского матча между сборными Ирака и России в День ФИФА, 7 сентября, но все осталось на стадии интересов. Мы решили участвовать в товарищеском турнире четырех сборных: Ирака, Иордании, Катара и Ирана. Первенство пройдет в Иордании в начале сентября.
Что касается наших отношений с РФС, то федерации сотрудничают друг с другом. Однако сейчас между ФФИ и РФС не ведутся никакие переговоры о проведении товарищеских матчей главных национальных команд», – сказал Имад.
- В марте Россия победила Ирак в Санкт-Петербурге со счетом 2:0.
- Россия сыграла дома впервые с 2021 года.
- Команда отстранена от официальных матчей решениями ФИФА и УЕФА.
Источник: Sport24