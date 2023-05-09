Ловчев заявил, что переживает за талантливого футболиста «Зенита»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о полузащитнике «Зенита» Зелимхане Бакаеве.

«Обращу внимание на один нюанс – за пару минут до окончания матча на замену вышел Зелимхан Бакаев. Честно говоря, я бы это в таком матче воспринимал как оскорбление – это же воспитанник «Спартака», бывший игрок красно-белых, который год назад ушeл из команды.

Выглядит грустно. Он что, так плохо работает, плохо к делу относится, что вы его так унижаете, выпуская на минуту?

Посмотрел статистику – он во втором круге чемпионата и 15 минут не сыграл: или на минуту-две выпускают, или вообще в запасе сидит. Смысл был переходить? И при этом нельзя назвать Зелимхана молодым футболистом. Он 96-го года рождения, в этом году ему исполнится 27 лет. Надо играть!

Переживаю за талантливого парня, хочется пожелать ему именно выходов на футбольное поле, чего в Петербурге не происходит – и изменений к лучшему я особенно не вижу», – написал Ловчев в телеграме.