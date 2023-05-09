Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ловчев заявил, что переживает за талантливого футболиста «Зенита»

Ловчев заявил, что переживает за талантливого футболиста «Зенита»

9 мая 2023, 19:59
15

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о полузащитнике «Зенита» Зелимхане Бакаеве.

«Обращу внимание на один нюанс – за пару минут до окончания матча на замену вышел Зелимхан Бакаев. Честно говоря, я бы это в таком матче воспринимал как оскорбление – это же воспитанник «Спартака», бывший игрок красно-белых, который год назад ушeл из команды.

Выглядит грустно. Он что, так плохо работает, плохо к делу относится, что вы его так унижаете, выпуская на минуту?

Посмотрел статистику – он во втором круге чемпионата и 15 минут не сыграл: или на минуту-две выпускают, или вообще в запасе сидит. Смысл был переходить? И при этом нельзя назвать Зелимхана молодым футболистом. Он 96-го года рождения, в этом году ему исполнится 27 лет. Надо играть!

Переживаю за талантливого парня, хочется пожелать ему именно выходов на футбольное поле, чего в Петербурге не происходит – и изменений к лучшему я особенно не вижу», – написал Ловчев в телеграме.

  • Бакаев перешел в «Зенит» летом 2022 года из «Спартака».
  • Он забил 1 гол и отдал 1 ассист в 17 матчах сезона РПЛ.

Еще по теме:
Бакаев – после поражения от «Динамо»: «Я много чего сказал бы, но не буду, мне еще играть»
«Слишком много негатива»: Бакаев сравнил ЧМ-2026 с ЧМ-20218 в России 6
Громкое заявление Бакаева о силе «Локомотива» 3
Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева
Россия. Премьер-лига Зенит Бакаев Зелимхан Ловчев Евгений
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
derrik2000
1683653057
Бакаев, как я понимаю, был взят Зенитом для замены основных, БРАЗИЛЬСКИХ игроков. Сам захотел именно в Зенит перейти. Большое бабло? Возможно. Даже - наверняка. А то, что он слабее бразил, так ЭТО он и сам понимал, и семья с агентом понимали. Многим бы такую "скамейку" Зенита. Если не всем остальным.
Ответить
FCSpartakM
1683653138
А вместо кого он должен появляться? На его позиции играет Малколм. Изначально все понимали это, кроме самого Бакакева, который повелся на бабло и халявное чемпионство.
Ответить
Теркчанин
1683656056
Бакаев сильный игрок для РПЛ,может он и слабее того же Малкома,но время то можно было ему давать хотя бы со слабыми клубами,за одно и бразил отдохнул бы для игры с сильными соперниками.
Ответить
zigbert
1683656695
Ловчев наверное переживает больше самого Бакаева. Он знал на что идет и хотел выиграть конкуренцию. К сожалению не получилось но у него даже нет повода к переживаниям.
Ответить
Вомбат
1683658722
Ясно почему Ловчев кликушествует, лицемерно жалея Бакаева, которого якобы унизили этой заменой. Бакаева выпустили при счете 2:2 и он поучаствовал в голевой комбинации, то есть внес вклад в победу Зенита в золотом матче. Да, это было унижение. Но не для Бакаева, а для всех КБ сектантов, начиная от Заремы и заканчивая самим Ловчевым.
Ответить
Ziklop
1683660242
Семак всегда тупит с замена и делает их за 5 минут до окончания. просто тренер такое дно!
Ответить
ySS
1683662321
Субъект сделал выбор. Пусть теперь за него переживают Аршавин или радимов)
Ответить
Красногвардейчик
1683696959
А кто его заставлял переходить?
Ответить
Красногвардейчик
1683697072
За то с гордостью может назвать себя, чемпионом России)))
Ответить
Главные новости
Губерниев высказался о поражении «Спартака» от «Динамо»
20:28
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Зенит»
20:11
«Спартак» может отказаться от Альварадо
19:49
Экс-игрок ЦСКА Бекао близок к возвращению в РПЛ
19:38
3
Червиченко: «Болельщики «Спартака» слишком рано начинают праздновать чемпионство»
19:27
9
Раскрыта сумма, которую заплатит ЦСКА за переход Олейникова
19:07
2
ФотоЗаявление «Рубина» по срыву трансфера Олейникова
18:38
5
Игрок обиделся на клуб, который не отпустил его в «Спартак»
18:27
4
Матч РПЛ назвали игрой двух колхозных команд
18:12
5
Бывший тренер 4 клубов РПЛ готов возглавить «Зенит»
17:17
2
Все новости
Все новости
ФотоКлуб РПЛ расторг контракт с бразильским защитником
19:16
Раскрыта сумма, которую заплатит ЦСКА за переход Олейникова
19:07
2
Мостовой сказал, правильно ли удалили Тюкавина
18:49
ФотоЗаявление «Рубина» по срыву трансфера Олейникова
18:38
5
Игрок обиделся на клуб, который не отпустил его в «Спартак»
18:27
4
Матч РПЛ назвали игрой двух колхозных команд
18:12
5
Канчельскис: «Болею за ЦСКА, он может побороться за титул»
17:56
2
Радимов оценил назначение пенальти в ворота «Зенита» в игре с ЦСКА
17:43
1
Карседо оценил судейство в матче с «Динамо»
17:28
1
Бывший тренер 4 клубов РПЛ готов возглавить «Зенит»
17:17
2
Олейников не явился на медосмотр в «Рубин» – его перехватил московский клуб
17:04
13
Вратарей «Динамо» позвали на КДК из-за оскорблений в адрес «Спартака»
16:48
11
Талалаев сказал, чем его удивил «Локомотив»
16:37
1
Титов ответил, есть ли кризис в «Зените»
16:12
2
Лещук высказался о возможном концерте Канье Уэста в России
15:59
1
Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака»
15:47
6
Черданцев оценил победу ЦСКА над «Зенитом»
15:35
6
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
23
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
18
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
6
«Динамо» назвали «Барселоной» в бело-голубых футболках
14:45
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
10
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
5
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
14
ФотоКлуб РПЛ отдал вингера в аренду в алжирскую команду
14:10
Григорян сказал, что плохого он увидел в игре «Спартака» против «Динамо»
13:57
2
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
1
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+