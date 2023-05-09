Ловчев заявил, что переживает за талантливого футболиста «Зенита»

Бакаев сильный игрок для РПЛ,может он и слабее того же Малкома,но время то можно было ему давать хотя бы со слабыми клубами,за одно и бразил отдохнул бы для игры с сильными соперниками.
Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о полузащитнике «Зенита» Зелимхане Бакаеве.
«Обращу внимание на один нюанс – за пару минут до окончания матча на замену вышел Зелимхан Бакаев. Честно говоря, я бы это в таком матче воспринимал как оскорбление – это же воспитанник «Спартака», бывший игрок красно-белых, который год назад ушeл из команды.
Выглядит грустно. Он что, так плохо работает, плохо к делу относится, что вы его так унижаете, выпуская на минуту?
Посмотрел статистику – он во втором круге чемпионата и 15 минут не сыграл: или на минуту-две выпускают, или вообще в запасе сидит. Смысл был переходить? И при этом нельзя назвать Зелимхана молодым футболистом. Он 96-го года рождения, в этом году ему исполнится 27 лет. Надо играть!
Переживаю за талантливого парня, хочется пожелать ему именно выходов на футбольное поле, чего в Петербурге не происходит – и изменений к лучшему я особенно не вижу», – написал Ловчев в телеграме.
- Бакаев перешел в «Зенит» летом 2022 года из «Спартака».
- Он забил 1 гол и отдал 1 ассист в 17 матчах сезона РПЛ.