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    • Ловчев заявил, что переживает за талантливого футболиста «Зенита»

    Ловчев заявил, что переживает за талантливого футболиста «Зенита»

    Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о полузащитнике «Зенита» Зелимхане Бакаеве.

    «Обращу внимание на один нюанс – за пару минут до окончания матча на замену вышел Зелимхан Бакаев. Честно говоря, я бы это в таком матче воспринимал как оскорбление – это же воспитанник «Спартака», бывший игрок красно-белых, который год назад ушeл из команды.

    Выглядит грустно. Он что, так плохо работает, плохо к делу относится, что вы его так унижаете, выпуская на минуту?

    Посмотрел статистику – он во втором круге чемпионата и 15 минут не сыграл: или на минуту-две выпускают, или вообще в запасе сидит. Смысл был переходить? И при этом нельзя назвать Зелимхана молодым футболистом. Он 96-го года рождения, в этом году ему исполнится 27 лет. Надо играть!

    Переживаю за талантливого парня, хочется пожелать ему именно выходов на футбольное поле, чего в Петербурге не происходит – и изменений к лучшему я особенно не вижу», – написал Ловчев в телеграме.

    • Бакаев перешел в «Зенит» летом 2022 года из «Спартака».
    • Он забил 1 гол и отдал 1 ассист в 17 матчах сезона РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +648

      Теркчанин 8 минут назад

      Бакаев сильный игрок для РПЛ,может он и слабее того же Малкома,но время то можно было ему давать хотя бы со слабыми клубами,за одно и бразил отдохнул бы для игры с сильными соперниками.

      0
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      Рейтинг: +14613

      Алексей З 16 минут назад

      Серафимыч , он хотел титулы и деньги, он это получил , за футбол разговора не было.
      Каждый сам творец своего счастья.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5063

      Питерский князь 55 минут назад

      А что касается Бакаева, мне кажется Мантуан сильнее.

      3
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      Рейтинг: +18735

      ilichkadr > Питерский князь 46 минут назад

      Да, Мантуан сильнее во всех отношениях. Скорость, видимость поля, удар, голевое чутьё. Пора его уже выпускать на весь матч. Полагаю, Семак додумается в оставшихся играх дать бразильцу поиграть.

      2
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      Рейтинг: +5063

      Питерский князь > ilichkadr 43 минуты назад

      Мне кажется, Семак, вначале даст шанс Малкому бобить рекорд Веретенникова.
      Потом связка Мостовой Мантуан, потом Мостовой Бакаев.
      Он прагматик, так и сделает.

      1
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      Рейтинг: +18735

      ilichkadr > Питерский князь 29 минут назад

      Бакаев не вписывается ни в одну схему Семака. Он не видит Зелимхану места. Бразильцы его не воспринимают как и Кассьерру. С дриблингом тоже проблемы. Мостовой получше смотрится, чем Бакаев.

      1
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      Рейтинг: +560

      FCSpartakM 56 минут назад

      А вместо кого он должен появляться? На его позиции играет Малколм. Изначально все понимали это, кроме самого Бакакева, который повелся на бабло и халявное чемпионство.

      0
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      Рейтинг: +21342

      derrik2000 58 минут назад

      Бакаев, как я понимаю, был взят Зенитом для замены основных, БРАЗИЛЬСКИХ игроков.
      Сам захотел именно в Зенит перейти.
      Большое бабло? Возможно. Даже - наверняка.
      А то, что он слабее бразил, так ЭТО он и сам понимал, и семья с агентом понимали.
      Многим бы такую "скамейку" Зенита.
      Если не всем остальным.

      1
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      Рейтинг: +5063

      Питерский князь 59 минут назад

      Я этот матч, отнесу, вообще, как оскорбление.
      Зенит выходит и Семак заставляет команду идти назад.
      Гвардиола говорит, а что удивительного, что при счете 4:0, я заставляю бежать своих ребят вперед? Они получают такие деньги, они должны всегда бежать вперед!
      А что делает физрук?
      Уверен, он ждет 10 чемпионств подряд, а потом сделает имя и попробует себя где-нибудь!
      ЭТО НЕ ТА ИГРА КОТОРУЮ ХОТЕЛ УВИДЕТЬ Я!

      1
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      Рейтинг: +4139

      Эном айс > Питерский князь 40 минут назад

      Неожиданно от тебя, Княже..)
      Соглашусь, это оскорбление, а не чемпионский матч.
      Вышли за деньгами, а победил Ваня Сергеев.

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