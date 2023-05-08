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  • Зарема: «В газпромовской лиге даже если Куртуа будет стоять на воротах «Спартака», Иванов сделает нужный результат»

Зарема: «В газпромовской лиге даже если Куртуа будет стоять на воротах «Спартака», Иванов сделает нужный результат»

8 мая 2023, 11:57
15

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, призвала поддержать Александра Селихова.

«Пожалуйста, поддержите Селихова. Здесь, к сожалению, в нашей газпромовской лиге даже если Куртуа будет стоять на воротах «Спартака», выйдет на поле Иванов и сделает тот результат, который нужен», – сказала Зарема.

  • Селихов пытался выбить мяч и попал в Клаудиньо, что привело к голу.
  • Он ошибся на 13-й минуте при счете 0:0.
  • В итоге «Зенит» победил 3:2 и досрочно стал чемпионом.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Селихов Александр Салихова Зарема
Комментарии (15)
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oyabun
1683537019
В ошибке Селихова есть доля вины всей команды. Потому что столько пасов вратарю, причем зачастую очень опасных, когда соперник очень близко, не делает ни одна команда. И уж если полевые игроки при выполнении передач постоянно ошибаются, почему исключается такая ошибка со стороны вратаря? Потому что это последний рубеж? Так не надо его тогда так постоянно подставлять! Вообще эти постоянные пасы вратарю в Спартаке очень порочная идиотская практика.
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BRO_football
1683539704
Даже если Куртуа встанет на ворота Спартака, то из лучшего вратаря Европы он сразу же станет дырой. Я это к тому, что в пропущенных мячах есть вина всей команды, а не только вратаря. Легко в Реале быть лучшим вратарём, когда команда хорошая и не подпускает соперников к воротам. А вот быть хорошим вратарём в Спартаке, когда у тебя дырявая оборона, достаточно сложно.
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моэм
1683547492
Спартак проиграл потому что Селихов и Дуарте сыграли за Зенит ....она матч то смотрела ?
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Spirit_78
1683549117
Удивительно, что до сих пор эта эскортница желчью не подавилась))
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Бригадный
1683549412
Вот, подзабыл, а в справочники лень залазить. Лярва (larva) - это личинка по грэчески, чи - на латыни?
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Vratarь
1683549674
Конечно, ей хочется играть только в федунской лиге!
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somn
1683560619
Нет, я конечно всё понимаю: чл@н и деньги Федуна, но нельзя же быть такой дурой...
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alefreddy
1683567935
все верно голосуй не голосуй все равно получишь ...грамоту
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