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    • Зарема: «В газпромовской лиге даже если Куртуа будет стоять на воротах «Спартака», Иванов сделает нужный результат»

    Зарема: «В газпромовской лиге даже если Куртуа будет стоять на воротах «Спартака», Иванов сделает нужный результат»

    Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, призвала поддержать Александра Селихова.

    «Пожалуйста, поддержите Селихова. Здесь, к сожалению, в нашей газпромовской лиге даже если Куртуа будет стоять на воротах «Спартака», выйдет на поле Иванов и сделает тот результат, который нужен», – сказала Зарема.

    • Селихов пытался выбить мяч и попал в Клаудиньо, что привело к голу.
    • Он ошибся на 13-й минуте при счете 0:0.
    • В итоге «Зенит» победил 3:2 и досрочно стал чемпионом.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.05.2023 11:57
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +3634

      ФК Пупсик 9 часов назад

      Подумаешь не туда (а как раз туда) мяч выбил - сразу лига стала Зенитовской!!!

      Да и вправду: Зенит-Чемпион!!!

      0
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      Рейтинг: +18088

      Barmaleushka 14 часов назад

      За ФК Заремак хоть кто играй (Куртуа , Месси , Кросс , Мбапе....) один хрен "Акрону" просрут , а виноватых в гаспроме искать будут .
      Р.S. А ещё громко ныть и жаловаться .

      0
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      Рейтинг: +2480

      alefreddy 14 часов назад

      все верно голосуй не голосуй все равно получишь ...грамоту

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      Рейтинг: +18088

      Barmaleushka 15 часов назад

      У гадюки знатно припекает ))) Надо ей на радиве песню заказать "Зенит - чемпион".

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      Рейтинг: +914

      Аvеngеr > Barmaleushka 15 часов назад

      День Радио (7мая) Мой профессиональный праздник
      Вчера весь день пел песню из хф День радио.

      Пусть мелодия мчится как птица,
      Пусть напомнит её перебор,
      Что кладу я на вашу столицу
      Вот такой, вот таёжный прибор.

      На вокзалы кладу и аллеи,
      На МОСлифт, МОСконцерт и МОСгаз,
      На Лужкова с его юбилеем
      Я кладу восемьсот песят раз,

      На убогие ваши сужденья,
      На бесстыжий столичный бардак,
      Но отдельно с большим наслаждением
      Я кладу на московский Спартак!

      Не понять вам живущим в квартирах:
      *********, студентам, жидам,
      Красоты настоящего мира,
      Где бродить только нам мужикам!

      Где не любят слова и ужимки,
      Где похожая на самолёт
      Над костром пролетает снежинка,
      Как огромный седой вертолёт.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +681

      somn 16 часов назад

      Нет, я конечно всё понимаю: чл@н и деньги Федуна, но нельзя же быть такой дурой...

      0
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      Рейтинг: +484

      Vratarь 20 часов назад

      Конечно, ей хочется играть только в федунской лиге!

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      Рейтинг: +205

      Бригадный 20 часов назад

      Вот, подзабыл, а в справочники лень залазить. Лярва (larva) - это личинка по грэчески, чи - на латыни?

      0
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      Рейтинг: +18246

      NewLife > Бригадный 17 часов назад

      Этот так у вас в бригаде вши плодятся.

      1
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      Рейтинг: +4467

      Spirit_78 20 часов назад

      Удивительно, что до сих пор эта эскортница желчью не подавилась))

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      Рейтинг: +2467

      моэм 20 часов назад

      Спартак проиграл потому что Селихов и Дуарте сыграли за Зенит ....она матч то смотрела ?

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      Рейтинг: +4680

      fakeid 22 часа назад

      всё-таки вылезла гнида) и развизжалась) к голам зенита вчера претензий не было даже у хряков. но нужно же обвинить газпром, такая вот ты тупая падла заремба.

      0
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      Рейтинг: +2853

      шахта Заполярная > fakeid 21 час назад

      Обозвать женщину может только гнида вроде тебя. Себя поди героем считаешь, амеба.

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      Рейтинг: +4467

      Spirit_78 > шахта Заполярная 20 часов назад

      Помню я, как московские подонки Таню Буланову с трибун коллективно оскорбляли, ни у кого даже не ёкнуло. Хотя Буланова не изливала желчь в СМИ, а просто была женой Радимова.

      1
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      Рейтинг: +1155

      Спартач80 > Spirit_78 19 часов назад

      Она была женой бесхребетного Буланова...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2853

      шахта Заполярная > Spirit_78 18 часов назад

      Дятлов, они с трибун, открыто, а вы подонки закрывшись в своих канализациях с клавиатуры обзываете женщину, мерзкие трусы. Хотя какая команда, такие и ...........ы

      3
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      Рейтинг: +18088

      Barmaleushka > Spirit_78 15 часов назад

      Чужую мать смешать с дерьмом - фирменный стиль свинятни .

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      Рейтинг: +2853

      шахта Заполярная > Barmaleushka 14 часов назад

      Какие же вы все немытые мерзкие.

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      Рейтинг: +18088

      Barmaleushka > шахта Заполярная 14 часов назад

      Что паскуда , правда не нравится ?!

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      Рейтинг: +4467

      Spirit_78 > шахта Заполярная 11 часов назад

      Когда пишешь гадости о футбольном клубе-сопернике - нечего своей гендерной принадлежностью прикрываться. Приличная женщина не будет до такого опускаться.
      Чем же не угодила Буланова?

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      Рейтинг: +2853

      шахта Заполярная > Spirit_78 9 часов назад

      Мне петушки на вас и на вашу Буланову накласть, а на счет гадостей о клубе-сопернике не поленись почитай своих, да и себя на досуге почитай.

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