Зарема: «В газпромовской лиге даже если Куртуа будет стоять на воротах «Спартака», Иванов сделает нужный результат»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, призвала поддержать Александра Селихова.

«Пожалуйста, поддержите Селихова. Здесь, к сожалению, в нашей газпромовской лиге даже если Куртуа будет стоять на воротах «Спартака», выйдет на поле Иванов и сделает тот результат, который нужен», – сказала Зарема.

Селихов пытался выбить мяч и попал в Клаудиньо, что привело к голу.

Он ошибся на 13-й минуте при счете 0:0.

В итоге «Зенит» победил 3:2 и досрочно стал чемпионом.

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