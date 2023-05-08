«Два жестких провокатора»: Соболев раскритиковал легионеров «Зенита»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев раскрыл подробности конфликта с вингером «Зенита» Малкомом.

– В матче был эпизод, когда вы о чем-то «закусились» с Малкомом – что там было?

– Когда мне говорят, что я провоцирую (усмехается) ... Так вот, Малком – самый скрытый провокатор в российском футболе.

Когда они забили, Малком подбежал ко мне, Промесу, другим нашим ребятам и говорил, что сегодня они станут чемпионами, еще что-то – какие-то неприятные вещи.

Когда мы забили, я ему то же кое-что сказал. Он и Клаудиньо – два жестких провокатора. Может быть, этого никто не видит или не хочет видеть, но это так.

– И был еще один разговор с Малкомом по ходу матча.

– То же самое. Он опять подбегал. Я ответил: «Я в «Спартаке», ты в «Зените». Мы оба не самого высокого уровня футболисты, ты не в «ПСЖ», я не в «Барселоне». Давай поскромнее себя веди».

На что он мне ответил: «Помолчи, я суперигрок». Эмоциональные вещи, я посмеялся. Понял, говорю.

– Вы удивлены таким поведением?

– Им дали себя так вести – они и ведут. Их вознесли до небес, они у нас в России витают где-то в облаках – к ним нельзя прикоснуться, нельзя ничего сказать.

«Спартак» проиграл «Зениту» – 2:3.

Петербуржцы досрочно стали чемпионами.

Малком – лучший бомбардир сезона РПЛ.

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