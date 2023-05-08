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    • «Два жестких провокатора»: Соболев раскритиковал легионеров «Зенита»

    «Два жестких провокатора»: Соболев раскритиковал легионеров «Зенита»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев раскрыл подробности конфликта с вингером «Зенита» Малкомом.

    – В матче был эпизод, когда вы о чем-то «закусились» с Малкомом – что там было?

    – Когда мне говорят, что я провоцирую (усмехается) ... Так вот, Малком – самый скрытый провокатор в российском футболе.

    Когда они забили, Малком подбежал ко мне, Промесу, другим нашим ребятам и говорил, что сегодня они станут чемпионами, еще что-то – какие-то неприятные вещи.

    Когда мы забили, я ему то же кое-что сказал. Он и Клаудиньо – два жестких провокатора. Может быть, этого никто не видит или не хочет видеть, но это так.

    – И был еще один разговор с Малкомом по ходу матча.

    – То же самое. Он опять подбегал. Я ответил: «Я в «Спартаке», ты в «Зените». Мы оба не самого высокого уровня футболисты, ты не в «ПСЖ», я не в «Барселоне». Давай поскромнее себя веди».

    На что он мне ответил: «Помолчи, я суперигрок». Эмоциональные вещи, я посмеялся. Понял, говорю.

    – Вы удивлены таким поведением?

    – Им дали себя так вести – они и ведут. Их вознесли до небес, они у нас в России витают где-то в облаках – к ним нельзя прикоснуться, нельзя ничего сказать.

    • «Спартак» проиграл «Зениту» – 2:3.
    • Петербуржцы досрочно стали чемпионами.
    • Малком – лучший бомбардир сезона РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии22
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    • ...
      Рейтинг: +18216

      NewLife 49 минут назад

      Последняя фраза в точку ! Еще Боррелиоза забыл упомянуть.

      2
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      Рейтинг: +663

      somn 1 час назад

      Чья бы корова мычала...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +738

      Номэд 1 час назад

      Одним словом, немытая педикулёзная помойка.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +555

      eugen-han 1 час назад

      В своё время этого Малкома с Клаудинью некий Иван Сергеев поставил на место и всю их шоблу, включая Дзюбу, который на тот момент уже стал сдавать на фоне не.гров. После чего Сергеева взяли в Зенит, чтобы подобное не повторялось и никто не смог бы посметь делать из игроков зенита клоунами. Этот факт, который трудно опровергнуть, зная эту историю в деталях того матча.

      2
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      Рейтинг: +150

      JIEGEHDA > eugen-han 44 минуты назад

      Нельзя называть таким словом . Это такие же люди как мы . Белоснежка.

      0
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      Рейтинг: +3601

      acor94 2 часа назад

      Не оправдываю Малкома, но он действительно играл в Барсе, а в след сезоне будет в ПСЖ, в отличии от Соболева.

      4
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      Рейтинг: +150

      JIEGEHDA > acor94 2 часа назад

      Заметил одну вещь . Он мне сказал это это и это . А я ему что-то ответил . Диалог бомба даже? То что он сказал не сказал , а может он до этого бред нес? Видео как Промесс сам подходит к нему и говорит ему , это было показано . А в итоге говорят мол Малком и Клаудиньо подходят гнобят)

      0
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      Рейтинг: +551

      FCSpartakM > acor94 8 минут назад

      играть и сидеть две огромных разницы.

      0
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      Рейтинг: +316

      Рыло свина 2 часа назад

      малком вчера ничего не показал, пусть избавятся от этого выё.бистого примата.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +150

      JIEGEHDA > Рыло свина 2 часа назад

      А кто вчера что то показал? Например атака Спартака ? Например Промесс? Промесс через матч показывает что-то , это делает его плохим игроком? Вряд-ли .

      0
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      Рейтинг: +276

      Марк Аврелий! 2 часа назад

      Все бразильцы по натуре провокаторы Везде, всегда!
      Хотя малком посильнее многих игроков сборной Бразилии на последнем чемпионате мира.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +33735

      oyabun 2 часа назад

      Клаудиньо весь матч подбегал к судье чего то выпрашивал и ничего ему за это не было. Потому что игрок Зенита. Неприкасаемый.

      10
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      ...
      Рейтинг: +1302

      Болотоход > oyabun 2 часа назад

      Газпрому все можно) От ихнеей кормушки все питаются))

      5
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      ...
      Рейтинг: +150

      JIEGEHDA > oyabun 2 часа назад

      Клаудиньо сколько фолов заработал посмотри . И посмотри сколько фолов вообще сделал Спартак . И если 1/3 часть всех фолов матча была чисто на нём то твои слова мусор

      2
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      Рейтинг: +13550

      R_a_i_n > oyabun 1 час назад

      Вспомнилось как Малколм вчера катался по газону аля Неймар на ЧМ. Казалось, что ему кусок спины вырвали с мясом)

      4
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      ...
      Рейтинг: +33735

      oyabun > JIEGEHDA 47 минут назад

      При чем здесь количество фолов? Речь шла о том что игрок весь матч вступал в разговор с судьей, спорил и требовал. Любому другому за такое неспортивное поведение давно уже влепили бы горчичник, но не бразильцу. Так что мусор не мои слова, а то что в твоей голове при попытке осмыслить написанное.

      2
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      ...
      Рейтинг: +18216

      NewLife > JIEGEHDA 45 минут назад

      Когда ты пишешь "фолов", бери слово в кавычки, так как этому симулятивному фейку верят только только ты и газпром судьи.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +150

      JIEGEHDA > oyabun 42 минуты назад

      Во первых посмотри кто судья . В данном случае судья Кукуян . Которые много терпит и очень мало даёт жёлтых карточек . . Во вторых , были моменты где жёлтые можно было дать он не давал . )) И в-третьих , посмотри как плакал и ныл Соболь как Спартачи бегали орали на судью из-за пенальти и из-за гола . И потом подумай кому там надо давать жёлтые за споры

      1
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      Рейтинг: +18216

      NewLife > oyabun 41 минуту назад

      Это вылупивший из-под газпром наседки тролль, отправлен в Бомбу нести пургу. Простые болелы блеклых не будут так балаболить, поскольку не первый раз смотрели футбол.

      2
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      Рейтинг: +150

      JIEGEHDA > NewLife 40 минут назад

      Ну да . Когда прямой ногой рубят Малкома он жёлтую дал кстати . А когда ВЕНДЕЛ показал Видео Вар даёт жёлтую . Ну не приятно же . Не красиво . Два разных момента по физической боли , но одинаковое наказание . (Хоть и показал красную) так что глупо писать тут о чём либо . Кто если и ломал то это Спартак . А Зенит на классе уделал .

      0
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      Рейтинг: +150

      JIEGEHDA > NewLife 38 минут назад

      Серьезно? Это говорит чел который упрекал судей и вообще Зенит за то что Левников добавил столько сколько надо Спартаку . Да вам плевать проиграл Спартак или нет. У вас горит оттого что Зенит опять чемп и будет . Вот и всё . Подгарает страшно . Вонь даже на Сибири

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      Рейтинг: +33735

      oyabun > NewLife 32 минуты назад

      Ты прав. Обычно не реагирую на подобных провокаторов, у которых белое на самом деле чернее ночи, а тут зачем то ответил. Моя ошибка. Потерял бдительность. ))

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