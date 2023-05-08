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  • «Два жестких провокатора»: Соболев раскритиковал легионеров «Зенита»

«Два жестких провокатора»: Соболев раскритиковал легионеров «Зенита»

8 мая 2023, 10:20
30

Нападающий «Спартака» Александр Соболев раскрыл подробности конфликта с вингером «Зенита» Малкомом.

– В матче был эпизод, когда вы о чем-то «закусились» с Малкомом – что там было?

– Когда мне говорят, что я провоцирую (усмехается) ... Так вот, Малком – самый скрытый провокатор в российском футболе.

Когда они забили, Малком подбежал ко мне, Промесу, другим нашим ребятам и говорил, что сегодня они станут чемпионами, еще что-то – какие-то неприятные вещи.

Когда мы забили, я ему то же кое-что сказал. Он и Клаудиньо – два жестких провокатора. Может быть, этого никто не видит или не хочет видеть, но это так.

– И был еще один разговор с Малкомом по ходу матча.

– То же самое. Он опять подбегал. Я ответил: «Я в «Спартаке», ты в «Зените». Мы оба не самого высокого уровня футболисты, ты не в «ПСЖ», я не в «Барселоне». Давай поскромнее себя веди».

На что он мне ответил: «Помолчи, я суперигрок». Эмоциональные вещи, я посмеялся. Понял, говорю.

– Вы удивлены таким поведением?

– Им дали себя так вести – они и ведут. Их вознесли до небес, они у нас в России витают где-то в облаках – к ним нельзя прикоснуться, нельзя ничего сказать.

  • «Спартак» проиграл «Зениту» – 2:3.
  • Петербуржцы досрочно стали чемпионами.
  • Малком – лучший бомбардир сезона РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Малком Соболев Александр Клаудиньо
Комментарии (30)
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oyabun
1683531006
Клаудиньо весь матч подбегал к судье чего то выпрашивал и ничего ему за это не было. Потому что игрок Зенита. Неприкасаемый.
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Марк Аврелий!
1683531526
Все бразильцы по натуре провокаторы Везде, всегда! Хотя малком посильнее многих игроков сборной Бразилии на последнем чемпионате мира.
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Рыло свина
1683531613
малком вчера ничего не показал, пусть избавятся от этого выё.бистого примата.
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acor94
1683531884
Не оправдываю Малкома, но он действительно играл в Барсе, а в след сезоне будет в ПСЖ, в отличии от Соболева.
Ответить
eugen-han
1683534635
В своё время этого Малкома с Клаудинью некий Иван Сергеев поставил на место и всю их шоблу, включая Дзюбу, который на тот момент уже стал сдавать на фоне не.гров. После чего Сергеева взяли в Зенит, чтобы подобное не повторялось и никто не смог бы посметь делать из игроков зенита клоунами. Этот факт, который трудно опровергнуть, зная эту историю в деталях того матча.
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somn
1683535586
Чья бы корова мычала...
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NewLife
1683536356
Последняя фраза в точку ! Еще Боррелиоза забыл упомянуть.
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Давид59
1683541210
Интересно, на каком языке Соболев с ним общался? На эсперанто, небось ;))
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Spirit_78
1683548811
Самые главный провокатор - это Зобнин. Как он умудрился после всех выкрутасов уйти с поля без жёлтой карточки? Удивительно.
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