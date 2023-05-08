Семак – 6-й тренер, выигравший 100 матчей чемпионата России с одной командой

Назначьте его тренером Урала, Химок, КС или Факела - он до конца жизни 100 побед не наберет.
А в купленном газпромом чемпионате, с бомжеклубом можно любые рекорды ставить...
Сергей Семак одержал 100-ю победу в РПЛ на посту главного тренера «Зенита».
Юбилейной стала домашняя победа над «Спартаком» (3:2), позволившая петербуржцам досрочно стать чемпионами.
Семак стал шестым тренером в истории чемпионата России, выигравшим 100 матчей с одной командой.
Рекордсмен по этому показателю Юрий Семин – 294 победы с «Локомотивом».
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