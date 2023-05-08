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    • Семак – 6-й тренер, выигравший 100 матчей чемпионата России с одной командой

    Семак – 6-й тренер, выигравший 100 матчей чемпионата России с одной командой

    Сергей Семак одержал 100-ю победу в РПЛ на посту главного тренера «Зенита».

    Юбилейной стала домашняя победа над «Спартаком» (3:2), позволившая петербуржцам досрочно стать чемпионами.

    Семак стал шестым тренером в истории чемпионата России, выигравшим 100 матчей с одной командой.

    Рекордсмен по этому показателю Юрий Семин – 294 победы с «Локомотивом».

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    Источник: телеграм-канал РПЛ

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5302

      PAREVG. 23 минуты назад

      Назначьте его тренером Урала, Химок, КС или Факела - он до конца жизни 100 побед не наберет.
      А в купленном газпромом чемпионате, с бомжеклубом можно любые рекорды ставить...

      0
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      Рейтинг: +438

      saf05 2 часа назад

      И что такой спец делает в Зените, в Европу пора.

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      Рейтинг: +265

      RedMaksim97 4 часа назад

      Сёму не догнать

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