Семак – 6-й тренер, выигравший 100 матчей чемпионата России с одной командой

Сергей Семак одержал 100-ю победу в РПЛ на посту главного тренера «Зенита».

Юбилейной стала домашняя победа над «Спартаком» (3:2), позволившая петербуржцам досрочно стать чемпионами.

Семак стал шестым тренером в истории чемпионата России, выигравшим 100 матчей с одной командой.

Рекордсмен по этому показателю Юрий Семин – 294 победы с «Локомотивом».

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