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    Аршавин прокомментировал досрочное чемпионство «Зенита»

    Андрей Аршавин высказался о том, что «Зенит» стал чемпионом России.

    • Петербуржцы выиграли РПЛ досрочно – за 4 тура до конца первенства.
    • Для команды это 5-й чемпионский титул подряд.
    • «Зенит» взял чемпионство благодаря домашней победе над «Спартаком» (3:2).

    «Мы ждали этого чемпионства. Понятно, что если бы не сейчас, то оно наступило через неделю‑две. У меня мурашки. Я очень рад за ребят.

    Банкет будет за счет Сергеева [автора победного гола]. Кто побеждает, тот угощает (смеется).

    После того как «Зенит» повел со счетом 2:1, Сергей Семак решил перестроиться и изменил схему. Все удавалось, пока не получили пенальти», – заявил Аршавин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +438

      saf05 2 часа назад

      "Семак стратег"

      1
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      Рейтинг: +36

      erybov1965 4 часа назад

      Про какие еще мурашки говорит Аршавин,если чемпионство Зенита было известно заранее многим специалистам футбола и болельщикам.

      1
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      Рейтинг: +6432

      Давид59 4 часа назад

      Зенит забивает третий гол! (бурные овации, весь зал встаёт);)))

      0
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      Рейтинг: +36

      erybov1965 4 часа назад

      А как же слова Аршавина,что Зенит победит влегкую,минимум 3:1 предсказывал.Болтолог Аршавин лучше,чем эксперт.

      2
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      Рейтинг: +1839

      gor77 4 часа назад

      Бомбардир.(((((
      А вы для себя ставите эти квадратные скобочки с объяснением?))))))
      Хотя, здесь же все никого не знают и не умеют читать.))))))
      Не повторяйте идиотские "пояснения" как делают другие СМИ.(((((((

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