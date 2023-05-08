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Аршавин прокомментировал досрочное чемпионство «Зенита»

8 мая 2023, 07:19
6

Андрей Аршавин высказался о том, что «Зенит» стал чемпионом России.

  • Петербуржцы выиграли РПЛ досрочно – за 4 тура до конца первенства.
  • Для команды это 5-й чемпионский титул подряд.
  • «Зенит» взял чемпионство благодаря домашней победе над «Спартаком» (3:2).

«Мы ждали этого чемпионства. Понятно, что если бы не сейчас, то оно наступило через неделю‑две. У меня мурашки. Я очень рад за ребят.

Банкет будет за счет Сергеева [автора победного гола]. Кто побеждает, тот угощает (смеется).

После того как «Зенит» повел со счетом 2:1, Сергей Семак решил перестроиться и изменил схему. Все удавалось, пока не получили пенальти», – заявил Аршавин.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей
Комментарии (6)
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gor77
1683522941
Бомбардир.((((( А вы для себя ставите эти квадратные скобочки с объяснением?)))))) Хотя, здесь же все никого не знают и не умеют читать.)))))) Не повторяйте идиотские "пояснения" как делают другие СМИ.(((((((
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erybov1965
1683523104
А как же слова Аршавина,что Зенит победит влегкую,минимум 3:1 предсказывал.Болтолог Аршавин лучше,чем эксперт.
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Давид59
1683523171
Зенит забивает третий гол! (бурные овации, весь зал встаёт);)))
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erybov1965
1683523241
Про какие еще мурашки говорит Аршавин,если чемпионство Зенита было известно заранее многим специалистам футбола и болельщикам.
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saf05
1683531082
"Семак стратег"
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FCSpartakM
1683539182
По сути у зенита в этом матче не было ничего в атаке. Хорошо пасовали ,но моментов не было. Первый гол привоз, второй обсуждать даже не стоит, и третий уже в меньшинстве. Спартак опять проявил свою же болезнь весны, привозы и слабая реализация.
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