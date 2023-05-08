Аршавин прокомментировал досрочное чемпионство «Зенита»

Андрей Аршавин высказался о том, что «Зенит» стал чемпионом России.

Петербуржцы выиграли РПЛ досрочно – за 4 тура до конца первенства.

Для команды это 5-й чемпионский титул подряд.

«Зенит» взял чемпионство благодаря домашней победе над «Спартаком» (3:2).

«Мы ждали этого чемпионства. Понятно, что если бы не сейчас, то оно наступило через неделю‑две. У меня мурашки. Я очень рад за ребят.

Банкет будет за счет Сергеева [автора победного гола]. Кто побеждает, тот угощает (смеется).

После того как «Зенит» повел со счетом 2:1, Сергей Семак решил перестроиться и изменил схему. Все удавалось, пока не получили пенальти», – заявил Аршавин.

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