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    • Селихов извинился перед фанатами «Спартака» после поражения от «Зенита»

    Селихов извинился перед фанатами «Спартака» после поражения от «Зенита»

    Вратарь «Спартака» Александр Селихов жестами извинился перед сектором фанатов команды после матча 26-го тура РПЛ против «Зенита» (2:3). Игра стала чемпионской для петербуржцев.

    Селихов в первом тайме допустил результативную ошибку.

    • «Спартак» заканчивал матч в меньшинстве.
    • Москвичи пропустили в компенсированное время 2-го тайма.
    • «Спартак» остается самой титулованной командой России.

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.05.2023 21:01
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14588

      Алексей З 2 часа назад

      Раз ещё можно понять, но когда это через тур происходит, самому должно быть совестно ...

      0
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      Рейтинг: +1078

      SLADE2019 4 часа назад

      Задолбали они нас своими извинениями, лучше выигрывайте, а извиняться мы будем, болельщики перед вами. Вчерашняя игра, к большому сожалению подтвердила тот факт, что все линии Спартака нуждаются в усилении, а оборона в качественной. И это, в который год. По Селихову, согласен с предложением обменять его на Свинова.

      2
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      Рейтинг: +3359

      Опорник84 > SLADE2019 2 часа назад

      Почему то наш лукойл не покупает качественных игроков.А газпром это себе позволить может. Ну и сравните кто за последние годы тренировал зенит, а кто Спартак. У нас всё в клубе менять надо.

      0
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      Рейтинг: +1078

      SLADE2019 > Опорник84 1 час назад

      Согласен. Все надо менять. Вот только, вроде Федуна нет, но он как будто никуда не ушел.

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