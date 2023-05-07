Селихов извинился перед фанатами «Спартака» после поражения от «Зенита»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов жестами извинился перед сектором фанатов команды после матча 26-го тура РПЛ против «Зенита» (2:3). Игра стала чемпионской для петербуржцев.

Селихов в первом тайме допустил результативную ошибку.

«Спартак» заканчивал матч в меньшинстве.

Москвичи пропустили в компенсированное время 2-го тайма.

«Спартак» остается самой титулованной командой России.

Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением