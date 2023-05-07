Селихов извинился перед фанатами «Спартака» после поражения от «Зенита»

Раз ещё можно понять, но когда это через тур происходит, самому должно быть совестно ...
Вратарь «Спартака» Александр Селихов жестами извинился перед сектором фанатов команды после матча 26-го тура РПЛ против «Зенита» (2:3). Игра стала чемпионской для петербуржцев.
Селихов в первом тайме допустил результативную ошибку.
- «Спартак» заканчивал матч в меньшинстве.
- Москвичи пропустили в компенсированное время 2-го тайма.
- «Спартак» остается самой титулованной командой России.
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