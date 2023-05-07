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    • Экс-арбитр ФИФА Николаев заявил, что второй гол «Зенита» в ворота «Спартака» нельзя было засчитывать

    Экс-арбитр ФИФА Николаев заявил, что второй гол «Зенита» в ворота «Спартака» нельзя было засчитывать

    Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев оценил спорный эпизод в матче «Зенит»«Спартак».

    • На 40-й минуте петербуржцы забили второй мяч.
    • Игроки «Спартака» предъявляли претензии арбитру Павлу Кукуяну. По их мнению, гол нужно было отменить из-за нарушения правил на Романе Зобнине.

    «В первом моменте Зобнин ничего не смог сделать, было касание с Кузяевым. Второй момент – Кузяев очевидно толкает в спину, когда этого мог не делать. Конечно, это нарушение правил, которое почему‑то не зафиксировал Кукуян. Дальше продолжается атака и забивается гол.

    В данной ситуации VAR не мог вмешаться на нарушение правил, которое было со стороны Кузяева, потому что это не единая фаза атаки и по протоколу VAR гол засчитан правильно», – сказал Николаев.

    В первом тайме матча «Зенита» и «Спартака» было два спорных решения судьи: оба не в пользу «Спартака»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.05.2023 19:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +34183

      VVM1964 13 часов назад

      Ну во первых толкает или бьет - это вопрос. А главное - УМЫШЛЕННЫЙ удар соперника, ВНЕ игрового момента - настаиваю, есть предмет для просмотра ВАР на предмет красной, но если красная, то можно ли засчитывать гол ???

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      Рейтинг: +18216

      NewLife 16 часов назад

      Жульническая команда со своими ангажированными судьями.

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      Рейтинг: +354

      dauzhhhhh 16 часов назад

      Получаеца этот Зенит купил всех...Нехорошо это .Коррупция однако...Хотя --кады коррупция везде, чему тут удивляться...Коррупция как рак--дает метастазы, то есть разрастается повсюду.А там где метастазы -смерть и безволие. Вот отчего Расея повсюду терпит поражения.

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      Рейтинг: +638

      rattyboy 16 часов назад

      А твоё мнение кто - нибудь спрашивал ? )))

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