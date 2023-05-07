Экс-арбитр ФИФА Николаев заявил, что второй гол «Зенита» в ворота «Спартака» нельзя было засчитывать

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев оценил спорный эпизод в матче «Зенит» – «Спартак».

На 40-й минуте петербуржцы забили второй мяч.

Игроки «Спартака» предъявляли претензии арбитру Павлу Кукуяну. По их мнению, гол нужно было отменить из-за нарушения правил на Романе Зобнине.

«В первом моменте Зобнин ничего не смог сделать, было касание с Кузяевым. Второй момент – Кузяев очевидно толкает в спину, когда этого мог не делать. Конечно, это нарушение правил, которое почему‑то не зафиксировал Кукуян. Дальше продолжается атака и забивается гол.

В данной ситуации VAR не мог вмешаться на нарушение правил, которое было со стороны Кузяева, потому что это не единая фаза атаки и по протоколу VAR гол засчитан правильно», – сказал Николаев.

В первом тайме матча «Зенита» и «Спартака» было два спорных решения судьи: оба не в пользу «Спартака»