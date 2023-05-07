Лига 1. Гол Головина помог «Монако» обыграть вылетевший «Анжер» (2:1)

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https://bombardir.ru/news/694881-giner-o-slovah-dasaeva-pro-akinfeeva-iyasvozrastom-stanovlyus-nesovsem-adekvatnym#comments26175220
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«Монако» в 34-м туре Лиги 1 победил на выезде «Анжер». Счет открыл российский полузащитник Александр Головин, это его восьмой гол в сезоне.
«Анжер» уже вылетел в Лигу 2. «Монако» занимает четвертое место.
Франция. Лига 1. 34-й тур
Голы: 0:1 – Головин, 45; 0:2 – Боадю, 60; 1:2 – Сима, 64.
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