Лига 1. Гол Головина помог «Монако» обыграть вылетевший «Анжер» (2:1)

«Монако» в 34-м туре Лиги 1 победил на выезде «Анжер». Счет открыл российский полузащитник Александр Головин, это его восьмой гол в сезоне.

«Анжер» уже вылетел в Лигу 2. «Монако» занимает четвертое место.

Франция. Лига 1. 34-й тур

Анжер – Монако – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Головин, 45; 0:2 – Боадю, 60; 1:2 – Сима, 64.

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1

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