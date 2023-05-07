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    Черчесов ответил на вопрос о возвращении в РПЛ

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов дал понять, что у него нет предложений из РПЛ.

    – Разговоры о возвращении Черчесова в ближайшее время в чемпионат России возникают регулярно. Что об этом скажете?

    – Отвечу, что я тренер «Ференцвароша», чемпиона Венгрии. И сейчас все мысли о нем. Нужно сейчас сделать максимум, чтобы попасть в Лигу Чемпионов, а в далекое будущее не заглядываем.

    – Но поступали предложения от клубов РПЛ?

    – Это все разговоры, не можем кому-то запретить об этом думать. Но на сегодняшний день я главный тренер «Ференцвароша» и могу сказать, что ни с одним из клубов на официальном уровне разговоров не вел.

    • В апреле сообщалось, что Черчесова рассматривает «Динамо».
    • Тренер в Венгрии с 2021 года.
    • «Ференцварош» под руководством Черчесова дважды подряд выиграл чемпионат страны.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.05.2023 13:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +58

      _ДPю4eB0_Ш@k@л@_1!! 19 часов назад

      Гы-гы-гы, на сайте Красножопый стукач:

      https://bombardir.ru/news/694881-giner-o-slovah-dasaeva-pro-akinfeeva-iyasvozrastom-stanovlyus-nesovsem-adekvatnym#comments26175220
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      Рейтинг: +18216

      NewLife 21 час назад

      Этого физрука на до спрашивать не об РПЛ, а о клубе форелеводов)

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      Рейтинг: +3551

      momwig_ 22 часа назад

      Не рассматриваЕМ, не заглядываЕМ.. Чувак в таком порядке, что его в Реал-то не зовут только потому что имейла не знают (ну, он точно так думает), а тут про какую-то нахрена Динаму...))

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