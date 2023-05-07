Черчесов ответил на вопрос о возвращении в РПЛ

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов дал понять, что у него нет предложений из РПЛ.
– Разговоры о возвращении Черчесова в ближайшее время в чемпионат России возникают регулярно. Что об этом скажете?
– Отвечу, что я тренер «Ференцвароша», чемпиона Венгрии. И сейчас все мысли о нем. Нужно сейчас сделать максимум, чтобы попасть в Лигу Чемпионов, а в далекое будущее не заглядываем.
– Но поступали предложения от клубов РПЛ?
– Это все разговоры, не можем кому-то запретить об этом думать. Но на сегодняшний день я главный тренер «Ференцвароша» и могу сказать, что ни с одним из клубов на официальном уровне разговоров не вел.
- В апреле сообщалось, что Черчесова рассматривает «Динамо».
- Тренер в Венгрии с 2021 года.
- «Ференцварош» под руководством Черчесова дважды подряд выиграл чемпионат страны.
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Источник: «Спорт-Экспресс»