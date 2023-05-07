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    Семенов: «Не обижаюсь на острый язык Дзюбы, он приколист»

    Защитник «Ахмата» Андрей Семенов прокомментировал слова Артема Дзюбы в свой адрес.

    • На ютуб-канале «Коммент.Шоу» Дзюба в шутливой форме обвинил Семенова в поражении от Бельгии на Евро-2020.

    – Вы корректно формулируете. Не так жестко, как Дзюба.

    – У него острый язык. Я – аккуратненько.

    – Видели, как он немного кольнул вас в шоу?

    – Да ничего страшного. Дзюба приколист, не обижаюсь. От него это нормально слышать, он может это и в лицо сказать.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.05.2023 12:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +58

      _ДPю4eB0_Ш@k@л@_1!! 19 часов назад

      Гы-гы-гы, на сайте Красножопый стукач:

      https://bombardir.ru/news/694881-giner-o-slovah-dasaeva-pro-akinfeeva-iyasvozrastom-stanovlyus-nesovsem-adekvatnym#comments26175220
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      Рейтинг: +128

      witalik 22 часа назад

      А действительно, за что обижаться: "Дзюба - приколист, может и в лицо плюнуть. Зачем обижаться?"...Настоящий мужик Семёнов...

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      Рейтинг: +18216

      NewLife 23 часа назад

      А ты не узнавал о чью жопу он отточил язык ?

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