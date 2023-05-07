Семенов: «Не обижаюсь на острый язык Дзюбы, он приколист»

Защитник «Ахмата» Андрей Семенов прокомментировал слова Артема Дзюбы в свой адрес.

На ютуб-канале «Коммент.Шоу» Дзюба в шутливой форме обвинил Семенова в поражении от Бельгии на Евро-2020.

– Вы корректно формулируете. Не так жестко, как Дзюба.

– У него острый язык. Я – аккуратненько.

– Видели, как он немного кольнул вас в шоу?

– Да ничего страшного. Дзюба приколист, не обижаюсь. От него это нормально слышать, он может это и в лицо сказать.

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