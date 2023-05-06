Стало известно, сколько зрителей ожидается на матче «Зенит» – «Спартак»

Директор «Зенита» по VIP– и розничным продажам Илья Шадхан рассказал о подготовке к матчу 26-го тура РПЛ против «Спартака».

«На завтрашнем матче со «Спартаком» мы ожидаем солдаут: по нашим прогнозам, игру посетят около 45 тысяч болельщиков. На данный момент это максимально согласованная вместимость «Газпром Арены». Таким образом, ФК «Зенит» в эпоху действия закона о карте болельщика установит очередной рекорд как по посещаемости, так и по коммерческой выручке. Примерно 10% билетов были реализованы бесплатно в рамках социальной программы клуба – так, возможность поддержать команду в принципиальном матче получили болельщики, которые не имеют возможность приобрести билет.

По нашим данным, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области уже оформлено порядка 120 тысяч карт болельщика, поэтому, к сожалению, не все желающие смогут посетить эту игру. На оставшихся матчах сезона мы также ожидаем высокую посещаемость и делаем все для того, чтобы каждый матч на «Газпром Арене» был особенным не только за счет футбола, но и за счет развлекательной программы: концертов популярных исполнителей на нашей новой мультимедийной сцене и новых тематических зон», – сказал Шадхан.

«Зенит» станет чемпионом, если победит москвичей.

Ничьей хватит в случае потери очков ЦСКА в матче с «Оренбургом».

Игра «Зенит» – «Спартак» начнется в 18:00 мск.

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