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  • Стало известно, сколько зрителей ожидается на матче «Зенит» – «Спартак»

Стало известно, сколько зрителей ожидается на матче «Зенит» – «Спартак»

6 мая 2023, 22:58
5

Директор «Зенита» по VIP– и розничным продажам Илья Шадхан рассказал о подготовке к матчу 26-го тура РПЛ против «Спартака».

«На завтрашнем матче со «Спартаком» мы ожидаем солдаут: по нашим прогнозам, игру посетят около 45 тысяч болельщиков. На данный момент это максимально согласованная вместимость «Газпром Арены». Таким образом, ФК «Зенит» в эпоху действия закона о карте болельщика установит очередной рекорд как по посещаемости, так и по коммерческой выручке. Примерно 10% билетов были реализованы бесплатно в рамках социальной программы клуба – так, возможность поддержать команду в принципиальном матче получили болельщики, которые не имеют возможность приобрести билет.

По нашим данным, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области уже оформлено порядка 120 тысяч карт болельщика, поэтому, к сожалению, не все желающие смогут посетить эту игру. На оставшихся матчах сезона мы также ожидаем высокую посещаемость и делаем все для того, чтобы каждый матч на «Газпром Арене» был особенным не только за счет футбола, но и за счет развлекательной программы: концертов популярных исполнителей на нашей новой мультимедийной сцене и новых тематических зон», – сказал Шадхан.

  • «Зенит» станет чемпионом, если победит москвичей.
  • Ничьей хватит в случае потери очков ЦСКА в матче с «Оренбургом».
  • Игра «Зенит»«Спартак» начнется в 18:00 мск.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (5)
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Давид59
1683407658
Задачка по математике: Карту болельщика оформили 120 тыс. человек, стадион вмещает 65 тысяч. Вопрос: сколько болельщиков смогут посетить матч? Смотрим в ответ: 45 тысяч. Прямо теорема Ферми получается. Тут Перельмана надо звать. Пусть объясняет.
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ААМ
1683434512
Нет ясности с реальной вместимостью стадиона
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rash1959
1683438037
Многие бюджетники по дачам разбежались, полный стад не соберут. А хорошо было бы епенуть немытых сегодня.
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