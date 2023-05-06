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    • Стало известно, сколько зрителей ожидается на матче «Зенит» – «Спартак»

    Стало известно, сколько зрителей ожидается на матче «Зенит» – «Спартак»

    Директор «Зенита» по VIP– и розничным продажам Илья Шадхан рассказал о подготовке к матчу 26-го тура РПЛ против «Спартака».

    «На завтрашнем матче со «Спартаком» мы ожидаем солдаут: по нашим прогнозам, игру посетят около 45 тысяч болельщиков. На данный момент это максимально согласованная вместимость «Газпром Арены». Таким образом, ФК «Зенит» в эпоху действия закона о карте болельщика установит очередной рекорд как по посещаемости, так и по коммерческой выручке. Примерно 10% билетов были реализованы бесплатно в рамках социальной программы клуба – так, возможность поддержать команду в принципиальном матче получили болельщики, которые не имеют возможность приобрести билет.

    По нашим данным, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области уже оформлено порядка 120 тысяч карт болельщика, поэтому, к сожалению, не все желающие смогут посетить эту игру. На оставшихся матчах сезона мы также ожидаем высокую посещаемость и делаем все для того, чтобы каждый матч на «Газпром Арене» был особенным не только за счет футбола, но и за счет развлекательной программы: концертов популярных исполнителей на нашей новой мультимедийной сцене и новых тематических зон», – сказал Шадхан.

    • «Зенит» станет чемпионом, если победит москвичей.
    • Ничьей хватит в случае потери очков ЦСКА в матче с «Оренбургом».
    • Игра «Зенит»«Спартак» начнется в 18:00 мск.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.05.2023 22:58
    Комментарии5
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      Рейтинг: +6316

      rash1959 7 мая, 08:40

      Многие бюджетники по дачам разбежались, полный стад не соберут. А хорошо было бы епенуть немытых сегодня.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5536

      ААМ 7 мая, 07:41

      Нет ясности с реальной вместимостью стадиона

      1
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      Рейтинг: +6432

      Давид59 7 мая, 00:14

      Задачка по математике: Карту болельщика оформили 120 тыс. человек, стадион вмещает 65 тысяч. Вопрос: сколько болельщиков смогут посетить матч? Смотрим в ответ: 45 тысяч. Прямо теорема Ферми получается. Тут Перельмана надо звать. Пусть объясняет.

      0
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      Рейтинг: +3601

      acor94 > Давид59 7 мая, 00:50

      Сказали же, максимально разрешенная вместимость.

      1
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      Рейтинг: +6432

      Давид59 > acor94 7 мая, 10:23

      По медпоказателям что-ли? Из-за эпидемии?

      0
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