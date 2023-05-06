Винисиус – лучший дриблер мира среди игроков младше 23 лет, Хвича – в топ-10

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг лучших дриблеров мира среди игроков младше 23 лет.
При составлении списка учитывались частота обводок, их успешность и уровень соперников.
Первое место занял вингер «Реала» Винисиус Жуниор. Экс-футболист «Локомотива» и «Рубина» Хвича Кварацхелия стал седьмым.
Ранее CIES представил аналогичный рейтинг для игроков старше 23 лет.
- Винисиус Жуниор («Реал»);
- Анжело Габриэль («Сантос»);
- Джамал Мусиала («Бавария»);
- Мохаммед Кудус («Аякс»);
- Родриго («Реал»);
- Луис Энрике («Бетис»);
- Хвича Кварацхелия («Наполи»);
- Факундо Буонанотте («Брайтон»);
- Нико Уильямс («Атлетик»);
- Фил Фоден («Манчестер Сити»).
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Источник: CIES