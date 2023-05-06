Винисиус – лучший дриблер мира среди игроков младше 23 лет, Хвича – в топ-10

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг лучших дриблеров мира среди игроков младше 23 лет.

При составлении списка учитывались частота обводок, их успешность и уровень соперников.

Первое место занял вингер «Реала» Винисиус Жуниор. Экс-футболист «Локомотива» и «Рубина» Хвича Кварацхелия стал седьмым.

Ранее CIES представил аналогичный рейтинг для игроков старше 23 лет.

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