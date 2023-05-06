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    • Винисиус – лучший дриблер мира среди игроков младше 23 лет, Хвича – в топ-10

    Винисиус – лучший дриблер мира среди игроков младше 23 лет, Хвича – в топ-10

    CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг лучших дриблеров мира среди игроков младше 23 лет.

    При составлении списка учитывались частота обводок, их успешность и уровень соперников.

    Первое место занял вингер «Реала» Винисиус Жуниор. Экс-футболист «Локомотива» и «Рубина» Хвича Кварацхелия стал седьмым.

    Ранее CIES представил аналогичный рейтинг для игроков старше 23 лет.

    1. Винисиус Жуниор («Реал»);
    2. Анжело Габриэль («Сантос»);
    3. Джамал Мусиала («Бавария»);
    4. Мохаммед Кудус («Аякс»);
    5. Родриго («Реал»);
    6. Луис Энрике («Бетис»);
    7. Хвича Кварацхелия («Наполи»);
    8. Факундо Буонанотте («Брайтон»);
    9. Нико Уильямс («Атлетик»);
    10. Фил Фоден («Манчестер Сити»).

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    Источник: CIES

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    06.05.2023 12:12
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