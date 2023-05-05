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    Игрок РПЛ – лучший дриблер мира по версии CIES

    Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг лучших дриблеров мира старше 23 лет. При составлении списка учитывались частота обводок, их успешность и уровень соперников.

    Лучшим оказался Хорхе Карраскаль из ЦСКА. В топ-3 также попали Джек Грилиш («Манчестер Сити») и Лерой Сане («Бавария»).

    Карраскаль идет в обводку каждые 12 минут 14 секунд и успешно обыгрывает соперников в 68,8% случаев.

    • 24-летний игрок стоит 8 миллионов евро.
    • В ЦСКА он с прошлого года.
    • В сезоне РПЛ у Карраскаля 22 матча, 6 голов, 5 ассистов.

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.05.2023 21:29
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