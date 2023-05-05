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    • Непомнящий назвал сильнейшего бразильца «Зенита» – это не Малком

    Непомнящий назвал сильнейшего бразильца «Зенита» – это не Малком

    Бывший главный тренер «Балтики», «Томи» Валерий Непомнящий ответил, кто ему импонирует из состава «Зенита».

    «Наверное, сейчас сильнейший из зенитовских бразильцев – это Вендел. Иногда он действительно выделяется на фоне остальных, хотя стоит признать, что все бразильцы «Зенита» – качественные футболисты. Просто Вендел, в отличие от других, обладает одинаково хорошими оборонительными и атакующими качествами. У него огромный потенциал и большое будущее. Думаю, Вендел не затеряется в европейском топ-клубе», – сказал Непомнящий.

    • Вендел в «Зените» с 2020 года.
    • 25-летний игрок стоит 22 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у Вендела 23 матча, 8 голов, 2 ассиста.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.05.2023 19:40
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2835

      шахта Заполярная 5 мая, 23:02

      Без шоколадных зенит полное ....... да они и сами знают.

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      Рейтинг: +18073

      Barmaleushka > шахта Заполярная 6 мая, 09:13

      Дырявый, твоё сраное мнение тут не канает .

      0
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      Рейтинг: +2835

      шахта Заполярная > шахта Заполярная 6 мая, 23:09

      Но ты же ответила.

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      Рейтинг: +553

      Жентус 5 мая, 22:00

      Да, будем честны, как бы я не любил Зенит, а Вендел, Малком и Клаудинье сейчас, это последнее, что нам нужно.
      Считаю, для победы в РФПЛ достаточно и русских игроков, если выкупать лучших, взращивать академию и покупать лучшие таланты чужих академок, даже если это будут деньги на ветер. Лучше за 500 тысяч долларов купить молодое 15 летнее дарование, чем за 50 потом его же покупать в 20. Как показывает практика Хвичи, Азмуна, Аршавина и прочих молодых талантов РФПЛ, если за ними должным образом ухаживать, то игроки получатся очень перспективные.
      Иногда, требуется огромное время, вспомним того же Зырянова, который раскрылся только в 29 лет. Или Широкова, который также раскрылся очень поздно. В футболистов надо верить.

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      Рейтинг: +354

      dauzhhhhh > Жентус 5 мая, 22:44

      для победы в РФПЛ достаточно и русских игроков... Как показывает практика Хвичи, Азмуна=======Хвичу и Азмуна ты с какого бодуна к русских игрокам притыкал ? А Аршавин----даааавно это было.

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      Рейтинг: +149

      JIEGEHDA > Жентус 6 мая, 01:26

      Я бы добавил один пример . Клаудиньо . 12 лямов не большие прям деньги . За время пока в РПЛ отработает, и + можно продать . Думаю переход на классе - цена качество . Ну да Малком переплата , но не думаю что его брали чтобы прям играл тащил и ЛЧ брали . С условием продажи . Как например Халк . Многие говорят большие бабки дали. Но и продали за ту же почти сумму , + польза от него была ну прям очень серьёзная . И самое главное это реклама , продажа футболок да и вообще билетов и посмотреть на его игру хотелось многим

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      Рейтинг: +18073

      Barmaleushka 5 мая, 21:06

      Согласен . Малком яркий , забивной , но Вендел делает много черновой работы (и в обороне подчищает и начало острой атаки порой за ним). Может конечно не совсем точно , но своими функциями он напоминает Мигеля Дани .

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      Рейтинг: +3551

      momwig_ 5 мая, 20:51

      Хайп. Скажи он про Месси или Мбаппе, все бы только посмеялись. Вот и сейчас надо просто посмеяться. Непомнящий - никто. Он НИЧЕГО не сделал в футболе. Ну и XYZ с ним.

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      Рейтинг: +149

      JIEGEHDA 5 мая, 20:24

      На самом деле так и есть . Просто Малком чисто нацелен на атаку . А ВЕНДЕЛ машина бегает и туда и сюда .а на самом деле лучший игрок и легионер Зенита это Бариос. Сколько бы Бразилов не было на поле , без него игра совсем не та

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