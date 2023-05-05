Непомнящий назвал сильнейшего бразильца «Зенита» – это не Малком

Бывший главный тренер «Балтики», «Томи» Валерий Непомнящий ответил, кто ему импонирует из состава «Зенита».

«Наверное, сейчас сильнейший из зенитовских бразильцев – это Вендел. Иногда он действительно выделяется на фоне остальных, хотя стоит признать, что все бразильцы «Зенита» – качественные футболисты. Просто Вендел, в отличие от других, обладает одинаково хорошими оборонительными и атакующими качествами. У него огромный потенциал и большое будущее. Думаю, Вендел не затеряется в европейском топ-клубе», – сказал Непомнящий.

Вендел в «Зените» с 2020 года.

25-летний игрок стоит 22 миллиона евро.

В сезоне РПЛ у Вендела 23 матча, 8 голов, 2 ассиста.

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