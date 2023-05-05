Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Непомнящий назвал сильнейшего бразильца «Зенита» – это не Малком

Непомнящий назвал сильнейшего бразильца «Зенита» – это не Малком

5 мая 2023, 19:40
6

Бывший главный тренер «Балтики», «Томи» Валерий Непомнящий ответил, кто ему импонирует из состава «Зенита».

«Наверное, сейчас сильнейший из зенитовских бразильцев – это Вендел. Иногда он действительно выделяется на фоне остальных, хотя стоит признать, что все бразильцы «Зенита» – качественные футболисты. Просто Вендел, в отличие от других, обладает одинаково хорошими оборонительными и атакующими качествами. У него огромный потенциал и большое будущее. Думаю, Вендел не затеряется в европейском топ-клубе», – сказал Непомнящий.

  • Вендел в «Зените» с 2020 года.
  • 25-летний игрок стоит 22 миллиона евро.
  • В сезоне РПЛ у Вендела 23 матча, 8 голов, 2 ассиста.

Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением

Еще по теме:
Семак прокомментировал свое вызывающее поведение в матче с ЦСКА 7
«Зенит» увел вратаря из-под носа «Спартака» 3
«Зенит» завуалированно назвал ЦСКА командой гондонов 13
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Вендел Непомнящий Валерий
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
JIEGEHDA
1683307452
На самом деле так и есть . Просто Малком чисто нацелен на атаку . А ВЕНДЕЛ машина бегает и туда и сюда .а на самом деле лучший игрок и легионер Зенита это Бариос. Сколько бы Бразилов не было на поле , без него игра совсем не та
Ответить
momwig_
1683309063
Хайп. Скажи он про Месси или Мбаппе, все бы только посмеялись. Вот и сейчас надо просто посмеяться. Непомнящий - никто. Он НИЧЕГО не сделал в футболе. Ну и XYZ с ним.
Ответить
Жентус
1683313205
Да, будем честны, как бы я не любил Зенит, а Вендел, Малком и Клаудинье сейчас, это последнее, что нам нужно. Считаю, для победы в РФПЛ достаточно и русских игроков, если выкупать лучших, взращивать академию и покупать лучшие таланты чужих академок, даже если это будут деньги на ветер. Лучше за 500 тысяч долларов купить молодое 15 летнее дарование, чем за 50 потом его же покупать в 20. Как показывает практика Хвичи, Азмуна, Аршавина и прочих молодых талантов РФПЛ, если за ними должным образом ухаживать, то игроки получатся очень перспективные. Иногда, требуется огромное время, вспомним того же Зырянова, который раскрылся только в 29 лет. Или Широкова, который также раскрылся очень поздно. В футболистов надо верить.
Ответить
шахта Заполярная
1683316929
Без шоколадных зенит полное ....... да они и сами знают.
Ответить
Главные новости
Раскрыта сумма, которую заплатит ЦСКА за переход Олейникова
19:07
ФотоЗаявление «Рубина» по срыву трансфера Олейникова
18:38
2
Игрок обиделся на клуб, который не отпустил его в «Спартак»
18:27
1
Матч РПЛ назвали игрой двух колхозных команд
18:12
4
Бывший тренер 4 клубов РПЛ готов возглавить «Зенит»
17:17
1
Олейников не явился на медосмотр в «Рубин» – его перехватил московский клуб
17:04
12
Вратарей «Динамо» позвали на КДК из-за оскорблений в адрес «Спартака»
16:48
9
Талалаев сказал, чем его удивил «Локомотив»
16:37
1
Моуринью раскритиковал судей после первого поражения «Реала»
16:23
Титов ответил, есть ли кризис в «Зените»
16:12
2
Все новости
Все новости
Мостовой сказал, правильно ли удалили Тюкавина
18:49
Канчельскис: «Болею за ЦСКА, он может побороться за титул»
17:56
1
Радимов оценил назначение пенальти в ворота «Зенита» в игре с ЦСКА
17:43
1
Карседо оценил судейство в матче с «Динамо»
17:28
1
Олейников не явился на медосмотр в «Рубин» – его перехватил московский клуб
17:04
12
Вратарей «Динамо» позвали на КДК из-за оскорблений в адрес «Спартака»
16:48
9
Талалаев сказал, чем его удивил «Локомотив»
16:37
1
Титов ответил, есть ли кризис в «Зените»
16:12
2
Лещук высказался о возможном концерте Канье Уэста в России
15:59
1
Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака»
15:47
6
Черданцев оценил победу ЦСКА над «Зенитом»
15:35
5
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
22
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
14
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
6
«Динамо» назвали «Барселоной» в бело-голубых футболках
14:45
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
9
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
5
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
14
ФотоКлуб РПЛ отдал вингера в аренду в алжирскую команду
14:10
Григорян сказал, что плохого он увидел в игре «Спартака» против «Динамо»
13:57
2
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
1
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
1
ВидеоФанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
24
Радимов оценил поведение Семака в матче с ЦСКА в сравнении с Талалаевым
13:22
3
В «Динамо» заявили о провокациях в связи с удалением Тюкавина
13:10
2
«Спартаку» отказали в продаже участника ЧМ-2026 за 15 миллионов
12:45
1
ФотоЗащитник «Крыльев» перешел в клуб Первой лиги
12:29
1
Газзаев определил ошибку Карседо в матче с «Динамо»
12:17
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+