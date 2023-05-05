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  • «Уфа» получила три очка благодаря техническому поражению для соперника

«Уфа» получила три очка благодаря техническому поражению для соперника

5 мая 2023, 17:17
2

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес решение по матчу между «Уфой» и махачкалинским «Динамо».

Дагестанскому клубу присудили техническое поражение за нарушение регламента.

«В заседании приняли участие представители «Уфы» и гендиректор махачкалинского «Динамо».

Мы установили факт, что на 65‑й минуте была произведена замена молодого футболиста. Но вышел легионер, шесть минут на поле не было молодого футболиста, но потом «Динамо» сделало замену. Нарушен регламент турнира.

На заседании было решено аннулировать результат матча Первой лиги «Уфа» – «Динамо» Махачкала.

«Динамо» присуждено поражение со счeтом 0:3 и условный штраф 100 000 рублей. Команде будет назначен условный срок на два года.

«Уфе» присуждена победа со счeтом 3:0», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

  • «Динамо» Мх опустилось с 6-го на 9-е место в Первой лиге.
  • «Уфа» поднялась на 15-ю строчку, но осталась в зоне вылета.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Первая лига Динамо Мх Уфа
Комментарии (2)
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portero
1683379788
Значит Уфу желают оставить в пердиве всеми способами....
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witalik
1683457056
Ну теперь-то от души желаю башкирам вылететь вон и навсегда...Это подлость...
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