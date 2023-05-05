«Уфа» получила три очка благодаря техническому поражению для соперника

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес решение по матчу между «Уфой» и махачкалинским «Динамо».

Дагестанскому клубу присудили техническое поражение за нарушение регламента.

«В заседании приняли участие представители «Уфы» и гендиректор махачкалинского «Динамо».

Мы установили факт, что на 65‑й минуте была произведена замена молодого футболиста. Но вышел легионер, шесть минут на поле не было молодого футболиста, но потом «Динамо» сделало замену. Нарушен регламент турнира.

На заседании было решено аннулировать результат матча Первой лиги «Уфа» – «Динамо» Махачкала.

«Динамо» присуждено поражение со счeтом 0:3 и условный штраф 100 000 рублей. Команде будет назначен условный срок на два года.

«Уфе» присуждена победа со счeтом 3:0», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Динамо» Мх опустилось с 6-го на 9-е место в Первой лиге.

«Уфа» поднялась на 15-ю строчку, но осталась в зоне вылета.

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