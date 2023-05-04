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    «Бавария» отказалась от трансфера Осимхена

    «Бавария» не будет покупать форварда «Наполи» Виктора Осимхена.

    Мюнхенский клуб потерял интерес к игроку из-за его цены.

    Неаполитанцы оценивают нападающего в 150 миллионов евро.

    «Бавария» не готова тратить на усиление атаки более 100 миллионов.

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    Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга

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    04.05.2023 21:36
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2789

      BlackMurder 4 часа назад

      Когда надо усиление атаки, мы покупаем защитников и полузащиту

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2789

      BlackMurder 4 часа назад

      Ну, как обычно, хаос в Баварии последнее время

      0
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