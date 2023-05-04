«Бавария» отказалась от трансфера Осимхена

Когда надо усиление атаки, мы покупаем защитников и полузащиту
«Бавария» не будет покупать форварда «Наполи» Виктора Осимхена.
Мюнхенский клуб потерял интерес к игроку из-за его цены.
Неаполитанцы оценивают нападающего в 150 миллионов евро.
«Бавария» не готова тратить на усиление атаки более 100 миллионов.
- В этом сезоне Осимхен забил 26 голов и сделал 5 ассистов в 33 матчах.
- На нигерийца также претендуют «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
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