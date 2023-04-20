Осимхен может стать третьим самым дорогим игроком в истории футбола

Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис определил новую цену на форварда Виктора Осимхена.

Он оценил нападающего в 150 миллионов евро.

На 24-летнего нигерийца претендуют «Бавария», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Если потенциальный покупатель заплатит за Осимхена 150 миллионов, то форвард станет третьим самым дорогим игроком в истории футбола.

Больше платили только за Неймара (222 млн евро) и Килиана Мбаппе (180 млн евро).