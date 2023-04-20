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    • Осимхен может стать третьим самым дорогим игроком в истории футбола

    Осимхен может стать третьим самым дорогим игроком в истории футбола

    Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис определил новую цену на форварда Виктора Осимхена.

    Он оценил нападающего в 150 миллионов евро.

    На 24-летнего нигерийца претендуют «Бавария», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

    Если потенциальный покупатель заплатит за Осимхена 150 миллионов, то форвард станет третьим самым дорогим игроком в истории футбола.

    Больше платили только за Неймара (222 млн евро) и Килиана Мбаппе (180 млн евро).

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Сегодня, 22:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4308

      fakeid 1 час назад

      за неймара столько не платили, по факту. он сам "выкупил" свой контракт, забыли?))

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