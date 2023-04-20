Осимхен может стать третьим самым дорогим игроком в истории футбола

за неймара столько не платили, по факту. он сам "выкупил" свой контракт, забыли?))
Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис определил новую цену на форварда Виктора Осимхена.
Он оценил нападающего в 150 миллионов евро.
На 24-летнего нигерийца претендуют «Бавария», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Если потенциальный покупатель заплатит за Осимхена 150 миллионов, то форвард станет третьим самым дорогим игроком в истории футбола.
Больше платили только за Неймара (222 млн евро) и Килиана Мбаппе (180 млн евро).