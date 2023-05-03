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  • Ширко рассказал, что Романцев сделал бы с Дуарте за его игру

Ширко рассказал, что Романцев сделал бы с Дуарте за его игру

3 мая 2023, 14:56
3

Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко высказался об игре защитника команды Алексиса Дуарте.

– Что бы в «Спартаке» вашего времени сделали с Дуарте, который перестал бежать в одном из голевых эпизодов?

– Думаю, он больше не играл бы. Он долго показывал, кто кого там должен встречать, но добежать он должен был.

– Что бы с ним сделал Олег Романцев?

– Он бы никогда больше не играл.

  • «Спартак» купил парагвайца зимой у «Серро Портеньо» за 4 миллиона евро.
  • В сезоне РПЛ у Дуарте 5 матчей.
  • Ширко брал со «Спартаком» чемпионство.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Дуарте Алексис Романцев Олег
Комментарии (3)
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ВасяК
1683120015
Саша, а как же ты играл то???По 20 моментов за игру 100%, и может быть один ты забивал!!!
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alefreddy
1683130126
уж кто бы говорил но Ширко сам средний игрок с большим количеством голевых моментов.Ему бы у Веллитона поучиться играть.Ну а в защиту лучше в аренду брать и если приживется аыкупать
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BoevStas1
1683173768
Дуарте в сборную тура попал в следущем туре,так что не плохо,приживется думаю.
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