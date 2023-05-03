Ширко рассказал, что Романцев сделал бы с Дуарте за его игру

Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко высказался об игре защитника команды Алексиса Дуарте.

– Что бы в «Спартаке» вашего времени сделали с Дуарте, который перестал бежать в одном из голевых эпизодов?

– Думаю, он больше не играл бы. Он долго показывал, кто кого там должен встречать, но добежать он должен был.

– Что бы с ним сделал Олег Романцев?

– Он бы никогда больше не играл.

«Спартак» купил парагвайца зимой у «Серро Портеньо» за 4 миллиона евро.

В сезоне РПЛ у Дуарте 5 матчей.

Ширко брал со «Спартаком» чемпионство.

Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением