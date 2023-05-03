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    • Ширко рассказал, что Романцев сделал бы с Дуарте за его игру

    Ширко рассказал, что Романцев сделал бы с Дуарте за его игру

    Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко высказался об игре защитника команды Алексиса Дуарте.

    – Что бы в «Спартаке» вашего времени сделали с Дуарте, который перестал бежать в одном из голевых эпизодов?

    – Думаю, он больше не играл бы. Он долго показывал, кто кого там должен встречать, но добежать он должен был.

    – Что бы с ним сделал Олег Романцев?

    – Он бы никогда больше не играл.

    • «Спартак» купил парагвайца зимой у «Серро Портеньо» за 4 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у Дуарте 5 матчей.
    • Ширко брал со «Спартаком» чемпионство.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.05.2023 14:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100

      BoevStas1 10 часов назад

      Дуарте в сборную тура попал в следущем туре,так что не плохо,приживется думаю.

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      Рейтинг: +2450

      alefreddy 22 часа назад

      уж кто бы говорил но Ширко сам средний игрок с большим количеством голевых моментов.Ему бы у Веллитона поучиться играть.Ну а в защиту лучше в аренду брать и если приживется аыкупать

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      Рейтинг: +1200

      ВасяК 3 мая, 16:20

      Саша, а как же ты играл то???По 20 моментов за игру 100%, и может быть один ты забивал!!!

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