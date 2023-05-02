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    • «Ференцварош» интересуется игроком «Зенита»: его хочет лично Черчесов

    «Ференцварош» интересуется игроком «Зенита»: его хочет лично Черчесов

    «Ференцварош» интересуется полузащитником «Зенита» Далером Кузяевым.

    По информации «СЭ», в услугах футболиста заинтересован лично главный тренер команды Станислав Черчесов.

    • Контракт игрока с «Зенитом» истекает летом.
    • Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
    • В этом сезоне Кузяев забил 5 голов и сделал 7 ассистов в 30 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.05.2023 20:37
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +101408

      zigbert 3 мая, 10:24

      Кузяев давно собирался покинуть Зенит но Ференцварош не потянет его зарплату. Единственным плюсом для него будет участие Ференцвароша в розыгрыше еврокубков.

      0
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      Рейтинг: +1749

      Suvorov51 3 мая, 00:51

      Да приглашай смазных, но правда если бюджет позволит, они за мелочью не поедут, да и Кузяев не простак

      0
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      Рейтинг: +69

      Batyga 2 мая, 20:57

      10 лямов???Это что шутка?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4121

      Ziklop 2 мая, 20:44

      Вот какие предложения Кузяеву из европы.

      0
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      Рейтинг: +1286

      Болотоход 2 мая, 20:41

      С одной помойки в другую?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18060

      Barmaleushka > Болотоход 2 мая, 21:06

      Что поделаешь - такая твоя судьба .

      2
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