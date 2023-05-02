«Ференцварош» интересуется игроком «Зенита»: его хочет лично Черчесов

Кузяев давно собирался покинуть Зенит но Ференцварош не потянет его зарплату. Единственным плюсом для него будет участие Ференцвароша в розыгрыше еврокубков.
«Ференцварош» интересуется полузащитником «Зенита» Далером Кузяевым.
По информации «СЭ», в услугах футболиста заинтересован лично главный тренер команды Станислав Черчесов.
- Контракт игрока с «Зенитом» истекает летом.
- Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
- В этом сезоне Кузяев забил 5 голов и сделал 7 ассистов в 30 матчах.
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