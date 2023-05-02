В «Динамо» определились с будущим арендованного Норманна

Вроде бы игрок нормальный но постоянные травмы не дают Норманну полностью реализовать себя. В Динамо поняли что усилить игру команды он не сможет.
Стало известно, останется ли полузащитник Матиас Норманн в «Динамо».
Московский клуб решил не продлевать аренду игрока, поэтому летом он вернется в «Ростов».
- В сентябре «Динамо» арендовало Норманна с правом выкупа.
- Норвежец провел 12 матчей без голевых действий.
- Его рыночная стоимость – 7,5 миллиона евро.
Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением