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    В «Динамо» определились с будущим арендованного Норманна

    Стало известно, останется ли полузащитник Матиас Норманн в «Динамо».

    Московский клуб решил не продлевать аренду игрока, поэтому летом он вернется в «Ростов».

    • В сентябре «Динамо» арендовало Норманна с правом выкупа.
    • Норвежец провел 12 матчей без голевых действий.
    • Его рыночная стоимость – 7,5 миллиона евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.05.2023 17:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +101408

      zigbert 3 мая, 10:38

      Вроде бы игрок нормальный но постоянные травмы не дают Норманну полностью реализовать себя. В Динамо поняли что усилить игру команды он не сможет.

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      Рейтинг: +19672

      Cleaner 2 мая, 19:25

      Как повезло Норманну. Не будет играть за клуб 50 ЛЕТ БЕЗ ЧЕМПИОНСТВА!...)))

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