Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Ван Дейка эффектно обвели в матче с «Тоттенхэмом»: падение голландца разобрали на мемы

    Ван Дейка эффектно обвели в матче с «Тоттенхэмом»: падение голландца разобрали на мемы

    Матч 34-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» (4:3) получился очень ярким.

    Команды забили семь голов на двоих, но не только это запомнилось зрителям игры.

    На 39-й минуте Иван Перишич настолько эффектно обвел Вирджила ван Дейка, что тот беспомощно рухнул на газон.

    Умельцы в соцсетях быстро разобрали на мемы падение голландского защитника.

    Ван Дейка сравнивали с Нео из «Матрицы».

    А также предполагали, что он решил сыграть в Твистер.

    Фото: скрин из трансляции bein SPORTS, соцсети

    Новости по теме
    Топ-10 лучших центральных защитников мира от FourFourTwo: первое место вас удивит 3
    Определена символическая сборная 2022 года по версии ФИФА 1
    Видич назвал недостаток ван Дейка 4
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.05.2023 11:34
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      trhrj54 1 мая, 13:24

      Хотите новых ощущений в СЕKCЕ ? Это просто вoлшебные кaпли которые выведут вашу сeкcyальную жизнь на новый уровень, зажжет даже самую холодную жeнщинy и придаст мужчине сильную эpекцию! Просто попpобуйте и вы не пожалeeте никогда ----- https://wklej.to/kaply

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1278

      Таврида 1 мая, 12:23

      Посмотрел видео, действительно, смешно получилось.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 