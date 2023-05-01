Ван Дейка эффектно обвели в матче с «Тоттенхэмом»: падение голландца разобрали на мемы

Матч 34-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» (4:3) получился очень ярким.

Команды забили семь голов на двоих, но не только это запомнилось зрителям игры.

На 39-й минуте Иван Перишич настолько эффектно обвел Вирджила ван Дейка, что тот беспомощно рухнул на газон.

Умельцы в соцсетях быстро разобрали на мемы падение голландского защитника.

Ван Дейка сравнивали с Нео из «Матрицы».

А также предполагали, что он решил сыграть в Твистер.

Фото: скрин из трансляции bein SPORTS, соцсети