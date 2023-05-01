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    • Юран прокомментировал результат матча «Оренбург» – «Пари НН»

    Юран прокомментировал результат матча «Оренбург» – «Пари НН»

    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о том, что его команда упустила ничью в игре с «Оренбургом».

    • Нижегородцы уступили со счетом 0:1 в 25-м туре РПЛ.
    • Единственный гол в матче был забит на 79-й минуте.

    «Обеим командам было очень сложно играть в такую жару. Конечно, сказался и тот факт, что мы не тренируемся на искусственных полях. Нам непросто было играть, хотя синтетический газон в Оренбурге потрясающего качества.

    Парни – молодцы. По самоотдаче, по желанию претензий ни к кому нет. Считаю, что из тех моментов, что у нас были, можно было «выжимать» забитый мяч. Думаю, на ничью мы сегодня наиграли.

    Ну а пропущенный гол – это не только индивидуальная, но и общекомандная ошибка. Будем разбирать игру, проанализируем все моменты и будем готовиться к домашнему матчу с «Уралом», – заявил Юран.

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    Источник: сайт «Пари НН»

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    01.05.2023 08:48
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