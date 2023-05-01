Юран прокомментировал результат матча «Оренбург» – «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о том, что его команда упустила ничью в игре с «Оренбургом».

Нижегородцы уступили со счетом 0:1 в 25-м туре РПЛ.

Единственный гол в матче был забит на 79-й минуте.

«Обеим командам было очень сложно играть в такую жару. Конечно, сказался и тот факт, что мы не тренируемся на искусственных полях. Нам непросто было играть, хотя синтетический газон в Оренбурге потрясающего качества.

Парни – молодцы. По самоотдаче, по желанию претензий ни к кому нет. Считаю, что из тех моментов, что у нас были, можно было «выжимать» забитый мяч. Думаю, на ничью мы сегодня наиграли.

Ну а пропущенный гол – это не только индивидуальная, но и общекомандная ошибка. Будем разбирать игру, проанализируем все моменты и будем готовиться к домашнему матчу с «Уралом», – заявил Юран.