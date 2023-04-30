Примера. «Атлетико» забил пять голов «Вальядолиду»

«Атлетико» крупно обыграл «Вальядолид» в гостевом матче 32-го тура Примеры – 5:2.

Все голы в матче забили разные футболисты.

Мадридская команда набрала 66 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Отставание от идущего на втором месте «Реала» два очка.

Испания. Примера. 32-й тур

Вальядолид – Атлетико – 2:5 (1:3)

Голы: 0:1 – Молина, 20; 0:2 – Хименес, 24; 0:3 – Мората, 38; 1:3 – Ларин, 42 (с пенальти); 2:3 – Эскудеро, 74; 2:4 – Фернандес, 86 (в свои ворота); 2:5 – Депай, 86.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры