«Такими темпами можно будет сразу начинать игру с серии пенальти»: Селихов – о судействе в РПЛ

Вратарь «Спартака» Александр Селихов рассказал о своем отношении к большому числу пенальти в матчах РПЛ.
– Наш чемпионат вошел в мировой топ-3 по количеству назначаемых пенальти. При этом «Ростов» – один из лидеров по этому показателю. Будешь отдельно обращать внимание защитников, чтобы в субботу аккуратнее действовали в штрафной?
– Ребята всегда стараются не фолить. Сейчас есть ВАР: любое нарушение судьи увидят.
Каждый «стандарт» теперь – потенциальный пенальти: кто-то соперника за майку дернет, кто-то руками обхватит.
Такими темпами можно будет сразу начинать игру с серии 11-метровых!
- В 24-м туре РПЛ арбитры дали пробить командам 10 пенальти – это новый рекорд.
- С начала сезона в пользу «Спартака» были назначены 8 пенальти: 5 – реализованы, 3 – нет.
Источник: сайт «Спартака»