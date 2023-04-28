«Такими темпами можно будет сразу начинать игру с серии пенальти»: Селихов – о судействе в РПЛ

Вратарь «Спартака» Александр Селихов рассказал о своем отношении к большому числу пенальти в матчах РПЛ.

– Наш чемпионат вошел в мировой топ-3 по количеству назначаемых пенальти. При этом «Ростов» – один из лидеров по этому показателю. Будешь отдельно обращать внимание защитников, чтобы в субботу аккуратнее действовали в штрафной?

– Ребята всегда стараются не фолить. Сейчас есть ВАР: любое нарушение судьи увидят.

Каждый «стандарт» теперь – потенциальный пенальти: кто-то соперника за майку дернет, кто-то руками обхватит.

Такими темпами можно будет сразу начинать игру с серии 11-метровых!