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    • «Такими темпами можно будет сразу начинать игру с серии пенальти»: Селихов – о судействе в РПЛ

    «Такими темпами можно будет сразу начинать игру с серии пенальти»: Селихов – о судействе в РПЛ

    Вратарь «Спартака» Александр Селихов рассказал о своем отношении к большому числу пенальти в матчах РПЛ.

    – Наш чемпионат вошел в мировой топ-3 по количеству назначаемых пенальти. При этом «Ростов» – один из лидеров по этому показателю. Будешь отдельно обращать внимание защитников, чтобы в субботу аккуратнее действовали в штрафной?

    – Ребята всегда стараются не фолить. Сейчас есть ВАР: любое нарушение судьи увидят.

    Каждый «стандарт» теперь – потенциальный пенальти: кто-то соперника за майку дернет, кто-то руками обхватит.

    Такими темпами можно будет сразу начинать игру с серии 11-метровых!

    • В 24-м туре РПЛ арбитры дали пробить командам 10 пенальти – это новый рекорд.
    • С начала сезона в пользу «Спартака» были назначены 8 пенальти: 5 – реализованы, 3 – нет.

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    Источник: сайт «Спартака»

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    Сегодня, 16:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2074

      ПалкоВводецъ (returned) 21 минуту назад

      Вот только не представителю свиней хрюкать про пенальти. После Ростова хряки лидеры по поставленным пенальти в пользу КБ. Гыгыгы

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