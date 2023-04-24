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    В РПЛ обновили рекорд по числу пенальти за один тур

    Матчем «Спартак» – «Краснодар» (4:3) завершился 24-й тур чемпионата России.

    В этой игре судья Владислав Безбородов назначил пенальти, который реализовал Александр Соболев.

    В 24-м туре РПЛ арбитры дали пробить командам десять 11-метровых ударов.

    10 пенальти за тур – это новый рекорд российской Премьер-лиги.

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    Источник: Opta

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      Болельщик Воронежа 48 минут назад

      Ставить пенальти - большого ума нашим судьям не надо. Есть столкновение, варкуешь - и свистишь точку. Никакого духа борьбы не осталось. Футболисты от легкого касания валятся, корчатся от, типа, адской боли, сами натыкаются на соперника и падают, как ужаленные - это уже не футбол, а ВАРный балет.

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      Рейтинг: +2005

      evgevg13 53 минуты назад

      Рекорд был бы больше если бы Безбородов не потерял два пенальти спартаку

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