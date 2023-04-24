В РПЛ обновили рекорд по числу пенальти за один тур

Ставить пенальти - большого ума нашим судьям не надо. Есть столкновение, варкуешь - и свистишь точку. Никакого духа борьбы не осталось. Футболисты от легкого касания валятся, корчатся от, типа, адской боли, сами натыкаются на соперника и падают, как ужаленные - это уже не футбол, а ВАРный балет.
Матчем «Спартак» – «Краснодар» (4:3) завершился 24-й тур чемпионата России.
В этой игре судья Владислав Безбородов назначил пенальти, который реализовал Александр Соболев.
В 24-м туре РПЛ арбитры дали пробить командам десять 11-метровых ударов.
10 пенальти за тур – это новый рекорд российской Премьер-лиги.