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Семак назвал причину ухода Ловрена из «Зенита»

27 апреля 2023, 17:29
2

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал уход защитника Деяна Ловрена в «Лион» в январе.

«После чемпионата мира понял, что сохранить его не удастся. Он провeл хороший отрезок в чемпионате России. Думаю, осень – его лучшее время в «Зените». Играл хорошо, надeжно. Потом уверенная игра на чемпионате.

И то предложение, которое он получил от «Лиона», «Зенит» никак не мог повторить. Оно было очень хорошим в финансовом плане. Так что можем только порадоваться за Деяна.

Это не хорошо и не плохо, это данность. Любой игрок может уйти. Если это повышение – мы только радуемся. Главное, чтобы соблюдались интересы клуба и самого игрока», – сказал Семак.

  • Ловрен выступал за «Зенит» с августа 2020 года.
  • Он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 63 матчах.
  • Хорват выиграл с командой 2 чемпионства и 2 Суперкубка России.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Лион Ловрен Деян Семак Сергей
Комментарии (2)
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Иван Петров 1986
1682611721
Просто ему надоело на помойке.
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nik55
1682618189
у бо-жей запах противный---------вот и сбежал
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