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    Семак назвал причину ухода Ловрена из «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал уход защитника Деяна Ловрена в «Лион» в январе.

    «После чемпионата мира понял, что сохранить его не удастся. Он провeл хороший отрезок в чемпионате России. Думаю, осень – его лучшее время в «Зените». Играл хорошо, надeжно. Потом уверенная игра на чемпионате.

    И то предложение, которое он получил от «Лиона», «Зенит» никак не мог повторить. Оно было очень хорошим в финансовом плане. Так что можем только порадоваться за Деяна.

    Это не хорошо и не плохо, это данность. Любой игрок может уйти. Если это повышение – мы только радуемся. Главное, чтобы соблюдались интересы клуба и самого игрока», – сказал Семак.

    • Ловрен выступал за «Зенит» с августа 2020 года.
    • Он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 63 матчах.
    • Хорват выиграл с командой 2 чемпионства и 2 Суперкубка России.

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    Источник: «Чемпионат»

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