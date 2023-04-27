Семак назвал причину ухода Ловрена из «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал уход защитника Деяна Ловрена в «Лион» в январе.

«После чемпионата мира понял, что сохранить его не удастся. Он провeл хороший отрезок в чемпионате России. Думаю, осень – его лучшее время в «Зените». Играл хорошо, надeжно. Потом уверенная игра на чемпионате.

И то предложение, которое он получил от «Лиона», «Зенит» никак не мог повторить. Оно было очень хорошим в финансовом плане. Так что можем только порадоваться за Деяна.

Это не хорошо и не плохо, это данность. Любой игрок может уйти. Если это повышение – мы только радуемся. Главное, чтобы соблюдались интересы клуба и самого игрока», – сказал Семак.