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    • Бэйла позвали в клуб актеров Рейнольдса и Макэлхенни, который вышел в Лигу 2

    Бэйла позвали в клуб актеров Рейнольдса и Макэлхенни, который вышел в Лигу 2

    Бывший нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл поздравил клуб Национальной конференции (пятая по силе лига Англии) «Рексхэм» с выходом в Лигу 2 – полностью профессиональный дивизион. Им владеют голливудские актеры Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни.

    «Гарет, давай сыграем в гольф, и я абсолютно не буду тратить четыре часа, пытаясь убедить тебя сыграть один волшебный сезон [за «Рексхэм»]» – написал в твиттере Макэлхенни.

    «Я вырежу на спине Макэлхенни поле для гольфа, если ты проведешь сезон за «Рексхэм», – добавил в адрес Бэйла Рейнольдс.

    • Бэйл завершил карьеру в январе.
    • Его последним клубом был «Лос-Анджелес».
    • Игроку 33 года.

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    Источник: «Бомбардир»

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