Бэйла позвали в клуб актеров Рейнольдса и Макэлхенни, который вышел в Лигу 2

Бывший нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл поздравил клуб Национальной конференции (пятая по силе лига Англии) «Рексхэм» с выходом в Лигу 2 – полностью профессиональный дивизион. Им владеют голливудские актеры Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни.

«Гарет, давай сыграем в гольф, и я абсолютно не буду тратить четыре часа, пытаясь убедить тебя сыграть один волшебный сезон [за «Рексхэм»]» – написал в твиттере Макэлхенни.

«Я вырежу на спине Макэлхенни поле для гольфа, если ты проведешь сезон за «Рексхэм», – добавил в адрес Бэйла Рейнольдс.