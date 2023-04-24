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    • «Он должен был играть минимум в «Баварии»: Гасилин назвал российского вратаря, не оправдавшего надежды

    «Он должен был играть минимум в «Баварии»: Гасилин назвал российского вратаря, не оправдавшего надежды

    Воспитанник «Зенита» Алексей Гасилин высказался о голкипере «Химок» Антоне Митрюшкине.

    – Если на U17 мы тяжело шли по турниру, то на ЧЕ U19 мы уже играли с позиции силы – дофига забивали и не пропускали.

    Мы были сильнейшей сборной турнира. Игроки той команды должны были играть в топовых европейских клубах.

    – Кто не оправдал надежды? За кого больше всего обидно?

    – За Митрюшкина. Он должен был играть минимум в «Баварии». Я даже не сомневался. Он был топом, у него не было слабых мест.

    А сейчас, к сожалению, он даже за «Химки» не играет. Очень жалко.

    • 27-летний Митрюшкин – воспитанник «Спартака».
    • В «Химки» он перешел прошлым летом.
    • До этого выступал за «Сьон», «Фортуну» и «Динамо» (Дрезден).

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1491

      elessar arnor 44 минуты назад

      обожаю таких с самомнением)

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      Рейтинг: +744

      k611 1 час назад

      Для того чтобы перейти в более классный чемпионат надо игроку проявить себя в еврокубках или в играх за сборную. В своё время Нигматуллин ярко сыграл за Локомотив в матчах с Тиролем. Потом перешёл в итальянскую серию "А" где играл за Верону. Жаль что у него там не сложилось.

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