«Он должен был играть минимум в «Баварии»: Гасилин назвал российского вратаря, не оправдавшего надежды

Воспитанник «Зенита» Алексей Гасилин высказался о голкипере «Химок» Антоне Митрюшкине.

– Если на U17 мы тяжело шли по турниру, то на ЧЕ U19 мы уже играли с позиции силы – дофига забивали и не пропускали.

Мы были сильнейшей сборной турнира. Игроки той команды должны были играть в топовых европейских клубах.

– Кто не оправдал надежды? За кого больше всего обидно?

– За Митрюшкина. Он должен был играть минимум в «Баварии». Я даже не сомневался. Он был топом, у него не было слабых мест.

А сейчас, к сожалению, он даже за «Химки» не играет. Очень жалко.