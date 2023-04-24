«Наполи» может стать чемпионом Италии уже в следующем туре: нужно всего два условия

«Наполи» победил «Ювентус» (1:0) в матче 31-го тура Серии А и увеличил отрыв от «Лацио» в турнирной таблице до 17 очков.

Клуб из Неаполя может стать чемпионом Италии уже в 32-м туре. Для этого необходимо выполнение двух условий:

«Наполи» обыгрывает «Салернитану» дома.

«Лацио» не побеждает «Интер» в гостях.

Последний раз «Наполи» становился чемпионом Италии 33 года назад – в сезоне-1989/90. Тогда в команде играл Диего Марадона.