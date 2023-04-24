«Наполи» может стать чемпионом Италии уже в следующем туре: нужно всего два условия

Буду рад за них, хотя и болею за Ювентус. Честная победа в честной игре, а не воровство Скудетто, как у Интера.
«Наполи» победил «Ювентус» (1:0) в матче 31-го тура Серии А и увеличил отрыв от «Лацио» в турнирной таблице до 17 очков.
Клуб из Неаполя может стать чемпионом Италии уже в 32-м туре. Для этого необходимо выполнение двух условий:
- «Наполи» обыгрывает «Салернитану» дома.
- «Лацио» не побеждает «Интер» в гостях.
Последний раз «Наполи» становился чемпионом Италии 33 года назад – в сезоне-1989/90. Тогда в команде играл Диего Марадона.