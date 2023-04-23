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    • Стал известен характер травмы Пиняева: его заменили на 20-й минуте

    Стал известен характер травмы Пиняева: его заменили на 20-й минуте

    Стали известны подробности состояния нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева, который получил травму в матче 24-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

    «У Пиняева небольшое повреждение задней поверхности бедра. Серега почувствовал дискомфорт и его заменили от греха подальше», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

    • Пиняева заменили на 20-й минуте.
    • Он забил 4 гола и отдал 3 ассиста в 17 матчах сезона РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    23.04.2023 22:23
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    Комментарии2
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      ffjrjrtkr 6 часов назад

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      Рейтинг: +849

      Solist345345 8 часов назад

      Главное- здоровья и скорейшего восстановления. Уж больно радует глаз его игра, хотя я и не являюсь болельщиком Локо.

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