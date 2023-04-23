Стал известен характер травмы Пиняева: его заменили на 20-й минуте

Стали известны подробности состояния нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева, который получил травму в матче 24-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

«У Пиняева небольшое повреждение задней поверхности бедра. Серега почувствовал дискомфорт и его заменили от греха подальше», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.