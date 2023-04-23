Стал известен характер травмы Пиняева: его заменили на 20-й минуте

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Стали известны подробности состояния нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева, который получил травму в матче 24-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).
«У Пиняева небольшое повреждение задней поверхности бедра. Серега почувствовал дискомфорт и его заменили от греха подальше», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.
- Пиняева заменили на 20-й минуте.
- Он забил 4 гола и отдал 3 ассиста в 17 матчах сезона РПЛ.