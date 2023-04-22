Губерниев: «Клаудиньо выбрал сборную Бразилии? Россия для него – дойная корова»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал решение полузащитника «Зенита» Клаудиньо играть за сборную Бразилии, а не России.

«Клаудиньо выбрал сборную Бразилии, а не России? А что вы ожидали от него услышать? Для них Россия – дойная корова. Налоги маленькие, зарплаты большие», – сказал Губерниев.