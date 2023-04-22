Губерниев: «Клаудиньо выбрал сборную Бразилии? Россия для него – дойная корова»

Понял, что в сборную России ему не пробиться.
И потом, а что его кто-то звал в сборную России? Нонсенс однако.
Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал решение полузащитника «Зенита» Клаудиньо играть за сборную Бразилии, а не России.
«Клаудиньо выбрал сборную Бразилии, а не России? А что вы ожидали от него услышать? Для них Россия – дойная корова. Налоги маленькие, зарплаты большие», – сказал Губерниев.
- Бразилец в конце февраля получил гражданство РФ.
- В «Зените» он с лета 2021 года.
- Перед переходом хавбек стал олимпийским чемпионом в составе сборной Бразилии.