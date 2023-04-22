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    • Губерниев: «Клаудиньо выбрал сборную Бразилии? Россия для него – дойная корова»

    Губерниев: «Клаудиньо выбрал сборную Бразилии? Россия для него – дойная корова»

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал решение полузащитника «Зенита» Клаудиньо играть за сборную Бразилии, а не России.

    «Клаудиньо выбрал сборную Бразилии, а не России? А что вы ожидали от него услышать? Для них Россия – дойная корова. Налоги маленькие, зарплаты большие», – сказал Губерниев.

    • Бразилец в конце февраля получил гражданство РФ.
    • В «Зените» он с лета 2021 года.
    • Перед переходом хавбек стал олимпийским чемпионом в составе сборной Бразилии.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +526

      eugen-han 1 минуту назад

      Понял, что в сборную России ему не пробиться.
      И потом, а что его кто-то звал в сборную России? Нонсенс однако.

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      Рейтинг: +7041

      sochi-2013 18 минут назад

      "Трудяга" от зависти совсем с ума сглуздился.

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