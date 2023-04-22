Клаудиньо прояснил свое будущее в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо ответил на вопрос о своем будущем в клубе.

– Готовы ли вы остаться в «Зените» на следующий сезон?

– Я живу сегодняшним днем, мой контракт с клубом рассчитан до 2027 года. Собираюсь отработать его до конца, помогая команде побеждать и брать новые трофеи.

Разумеется, всегда существует вариант, что клуб получит предложение, рассмотрит и оценит его, а потом будет решать – принимать или нет.