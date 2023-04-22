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    Клаудиньо прояснил свое будущее в «Зените»

    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо ответил на вопрос о своем будущем в клубе.

    – Готовы ли вы остаться в «Зените» на следующий сезон?

    – Я живу сегодняшним днем, мой контракт с клубом рассчитан до 2027 года. Собираюсь отработать его до конца, помогая команде побеждать и брать новые трофеи.

    Разумеется, всегда существует вариант, что клуб получит предложение, рассмотрит и оценит его, а потом будет решать – принимать или нет.

    • Бразилец в конце февраля получил гражданство РФ.
    • В «Зените» он с лета 2021 года.
    • В этом сезоне хавбек забил 3 гола и сделал 9 ассистов в 25 матчах.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5468

      ААМ 18 минут назад

      Правдиво и честно высказался.

      0
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      Рейтинг: +1075

      Болотоход 22 минуты назад

      Кроме помойки и не нужен ни кому!
      Да и уходить от кормушки нет желания.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +22148

      Persona_non_Grata 43 минуты назад

      В Зените ни у кого НЕТ БУДУЩЕГО !!!

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      Рейтинг: +5468

      ААМ > Persona_non_Grata 15 минут назад

      Зато в СПАМе есть помойное будущее

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      Рейтинг: +22148

      Persona_non_Grata > ААМ 1 минуту назад

      Помойка - это исконно ваше !!!

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      Рейтинг: +4345

      fakeid 48 минут назад

      пзида спартаку в ближайшие годы, значит.

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