Клаудиньо прояснил свое будущее в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо ответил на вопрос о своем будущем в клубе.
– Готовы ли вы остаться в «Зените» на следующий сезон?
– Я живу сегодняшним днем, мой контракт с клубом рассчитан до 2027 года. Собираюсь отработать его до конца, помогая команде побеждать и брать новые трофеи.
Разумеется, всегда существует вариант, что клуб получит предложение, рассмотрит и оценит его, а потом будет решать – принимать или нет.
- Бразилец в конце февраля получил гражданство РФ.
- В «Зените» он с лета 2021 года.
- В этом сезоне хавбек забил 3 гола и сделал 9 ассистов в 25 матчах.
Источник: «Р-Спорт»