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    Кафанов объяснил, почему не взял Буффона в «Рубин»

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, что Джанлуиджи Буффон мог оказаться в «Рубине».

    «Получается так, что я беру Джанлуиджи и шансов у российских вратарей «Рубина» нет. Уже в то время я начал говорить о том, что надо развивать российскую вратарскую школу, что наша школа была в числе лучших и ее надо возродить.

    Я бы сам себе противоречил, если бы взял Джанлуиджи. Коллеги бы сказали мне: «Хорошо устроился. Говоришь развивать российскую школу, а сам взял Буффона великого и в ус не дуешь».

    Если бы не это, то, наверное, я бы согласился», – заявил Кафанов.

    • 45-летний Буффон сейчас выступает за «Парму».
    • Кафанов тренировал вратарей в «Рубине» с 2002 по 2013 год и с 2018 по 2019 год.

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    Источник: ютуб-канал сборной России

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