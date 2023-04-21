Кафанов объяснил, почему не взял Буффона в «Рубин»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, что Джанлуиджи Буффон мог оказаться в «Рубине».

«Получается так, что я беру Джанлуиджи и шансов у российских вратарей «Рубина» нет. Уже в то время я начал говорить о том, что надо развивать российскую вратарскую школу, что наша школа была в числе лучших и ее надо возродить.

Я бы сам себе противоречил, если бы взял Джанлуиджи. Коллеги бы сказали мне: «Хорошо устроился. Говоришь развивать российскую школу, а сам взял Буффона великого и в ус не дуешь».

Если бы не это, то, наверное, я бы согласился», – заявил Кафанов.